聽新聞
0:00 / 0:00
陸製晶片快追上美國？ 英特爾陳立武：其實沒落後太多
英特爾（Intel）執行長陳立武接受日媒專訪時表示，中國大陸的晶片製造能力並沒有落後美國太多，而對於中國能否在五到十年內追上美國，他直言：「就目前來看，我認為他們並沒有落後太多。」
陳立武受訪時也談到，美國政府雖然持有英特爾的少數股權，但沒有「任何政策」可干預公司的商業策略與治理。他強調，公司仍可依自身最佳利益，作出經營決策。
美國政府去年以89億美元取得英特爾9.9%股權，之後因該公司發行新股，因此稀釋到約8.2%。
陳立武指出，美國政府的支持，有助英特爾進行長期投資，並建立具有競爭力的晶圓代工事業。他以台積電為例指出，該公司歷經十到20年，才成為全球領先的晶圓代工業者。
他表示，「從晶圓代工業務的角度來看，英特爾必須將眼光放長遠，而能夠獲得政府的大力支持非常重要」，並說，若執行得當，晶圓代工有望成為成長引擎，但這「需要時間」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。