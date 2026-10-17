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穆迪調升埃及信評 維持正面展望

中央社／ 華盛頓16日綜合外電報導
國際信用評等機構穆迪（Moody's）。路透社
國際信用評等機構穆迪（Moody's）。路透社

國際信用評等機構穆迪（Moody's）今天將埃及長期債信評等從Caa1調升1級至B3，並維持正面展望，意味著未來幾個月可能進一步調升。

法新社報導，穆迪表示，理由是埃及配合國際貨幣基金（IMF）80億美元融資方案推動財政改革。

穆迪在聲明中說，這些改革「已使政府債務與利息負擔呈現下降趨勢，不過仍處於高位」。

值得注意的是埃及結束被認為過於廣泛的糧食補助措施。埃及去年通膨率達到33%以上，預計今年超過13%。

穆迪說：「加強稅收徵收和支出控管有助於這項進展。轉向彈性匯率和更緊縮的貨幣政策強化了外部緩衝能力，以及經濟承受衝擊的能力。」

埃及 穆迪

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