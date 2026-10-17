特斯拉飛天跑車誰來管？美國公路與航空監管單位回應

特斯拉及SpaceX執行長馬斯克15日發表新款Roadster Rocket跑車，稱這是一輛配備「超高壓儲氣罐」的「飛天跑車」，也是「全球最優秀汽車公司與全球最優秀火箭公司合作的成果」。不過，究竟由誰監管能夠飛行、懸浮或違反重力定律的汽車？CBS新聞網詢問美國運輸部官員，卻未獲得明確答案。

Roadster量產時程已延後約10年，預計2028年投產，但技術及監管挑戰迄今仍阻礙飛天汽車產業起飛。特斯拉網站指出，配備「完整飛行系統」的Rocket版本尚未獲准在公共道路使用，且僅透過邀請方式提供。

一名運輸部資深官員也承認，目前尚不清楚由誰負責認定Roadster的安全性，並對這款車能否真正起飛表示懷疑。

美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）通常負責監管車輛，但由汽車製造商自行進行安全認證。NHTSA在聲明中表示：「雖然這款車輛看起來可能違反物理定律，但製造商必須確保車輛符合適用的聯邦機動車輛安全標準，駕駛人也必須遵守所有地方交通法規。NHTSA將持續關注情況，並會毫不猶豫地採取行動，以保護道路使用者的安全。」

如果Roadster未來能夠離地「行駛」，並開放公眾使用，監管責任似乎就會轉移至負責監管航空器的美國聯邦航空總署（FAA）。不過，FAA表示：「特斯拉這款車輛不符合FAA對航空器的定義。」CBS新聞網已聯繫特斯拉，詢問該公司正與哪些政府機構合作。