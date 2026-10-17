為機器人謀出路？軟銀傳有意砸300億美元併全球最大保全業者 ADR重挫

軟銀集團（SoftBank Group）據傳正洽談收購全球最大民營保全業者Allied Universal，含債務的交易價值可能接近300億美元，讓孫正義有機會將AI機器人導入保全及資料中心服務。不過，協商尚在初步階段，機器人取代部分保全人力的技術尚未成熟，軟銀舉債成本上升，也讓這筆潛在收購案更到投資人嚴格檢視。

彭博和金融時報引述知情人士報導，Allied股權估值最高可能達180億美元，加上約120億美元的貸款與債券，總交易價值可能接近300億美元。但價格等條件尚未定案，也不保證雙方會達成協議。

消息傳出後，原已受股市賣壓拖累的軟銀ADR周五崩跌9.4%。軟銀東京股價較6月高峰已跌近四成，今年以來漲幅剩下7%，落後日經225指數同期約26%的漲幅。

買下保全業者，為機器人找應用

Allied旗下擁有英國保全公司G4S，業務遍及逾100個國家，員工近77萬人，提供企業和活動保全、資料中心保全，以及清潔、維護等設施服務，也承接紐約地鐵保全業務。

知情人士說，孫正義認為保全業是驗證旗下機器人技術的理想場所。例如，以一批機器人取代演唱會等單次活動的部分保全人力，可能具有經濟效益。資料中心保全也和軟銀持續擴張的資料中心事業相互呼應。

知情人士向彭博透露，若收購Allied，軟銀希望最終以機器人負責部分保全工作；另一位人士則說，概念雖類似「機器戰警」，技術卻還未到位，人形機器人投入保全可能還需要更長時間。

Allied本身也在嘗試機器人巡邏和監控，包括高約1.5公尺、重約136公斤的自主機器人。該公司在官網說，保全人員仍須負責策略決策、情勢分析與應變，機器則擅長單調、需要大量運算，以及危險或難以到達場所的工作。

從機器人製造到服務，孫正義擴大布局

軟銀已同意以54億美元收購ABB機器人事業，目前尚待中國大陸監管機關批准；另投資瑞士自動化工程機械軟體新創Gravis Robotics約2億美元，也曾洽談參與德國Agile Robots新一輪募資、提高持股。

孫正義去年成立控股公司Robo HD，整合約20項機器人投資，包括Berkshire Grey、Agile Robots及Skild AI。軟銀也成立AI與機器人投資事業Roze，希望推動在美國上市。

孫正義長期看好機器人，但過去成果有好有壞。軟銀2014年推出人形機器人Pepper，2020年停產；2017年收購波士頓動力後，又將多數股權出售給現代汽車集團。

舉債成本升高，收購能力受檢驗

金融時報指出，OpenAI因開發更強大AI系統的風險與成本疑慮，延後上市計畫，為軟銀投資增添不確定性，也可能影響後續AI布局，讓部分投資人質疑繼續大舉收購的理由。

Allied主要股東華平投資與加拿大退休基金La Caisse，合計持股超過三分之二。若交易成行，將是私募股權業者一筆大型出脫案。目前不少私募基金仍難以出售長期持有的投資，Allied本身則已考慮上市多年。