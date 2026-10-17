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「現在並非最佳時機」 旅遊行程平台 Klook 撤回在美 IPO 申請
知名旅遊體驗預訂平台Klook Technology宣布，考量近期資本市場波動加劇，16日正式提出撤回在美國的首次公開募股（IPO）計畫。
Klook在去年11月底申請在美國上市，但是隨後市場資金大量集中AI類股，也導致Klook上市時間一再延後，在等待將近一年後，Klook宣布撤回上市申請，認為現在不是進行首次公開募股的適當時機。但並未放棄，未來持續評估上市的正確時機。
Klook聲明，鑑於當前市場狀況，經審慎評估後，認為目前並非推進首次公開發行（IPO）的適當時機。
Klook強調，營運策略與優先目標保持不變，未來將持續評估最適宜的上市時機。與此同時，業務仍保持穩健成長，今年度體驗行程總預訂量預計將突破8,000萬筆。將持續擴展合作商家並豐富體驗行程資源，目前在超過 4,600 個目的地中，已提供達 42.6 萬個可預訂的服務。
Klook將持續專注於為旅客及合作商家提供優質服務，並致力推動企業長期且永續的發展。
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