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馮德萊恩：歐盟委員會將限制中國商品進口，力度超過先前混動進口減半

聯合報／ 記者黃國樑/即時報導
2026年10月16日，歐盟委員會主席馮德萊恩在比利時布魯塞爾舉行的歐盟領導人峰會新聞發布會上發表講話。 路透社
2026年10月16日，歐盟委員會主席馮德萊恩在比利時布魯塞爾舉行的歐盟領導人峰會新聞發布會上發表講話。 路透社

據路透社，歐盟委員會主席馮德萊恩週五表示，歐盟委員會將提議限制從中國進口商品，其力度將超過此前與北京達成的保障措施，即把中國混合動力汽車的進口量減半。馮德萊恩在歐盟高峰會後的記者會上表示，與中國達成的協議並不能解決結構性失衡問題。歐盟對華貨物貿易逆差目前每天超過10億歐元（約11.2億美元）。

她說，「正因如此，我們才需要採取行動」，「各行各業都呼籲採取行動，我們已經聽到了他們的呼聲，我們將予以回應，包括增加一些保障措施。」

報導稱，馮德萊恩說，歐盟領袖對此表示明確支持。法國總統馬克宏也在峰會後告訴記者，歐盟應該專注於化學品、塑膠和鐵合金方面的措施。

馮德萊恩表示，她歡迎上個月發表的法德聯合文件，該文件提議歐盟透過實施一項新的快速行動措施來加強其經濟，以反擊那些損害歐盟的國家。她表示，歐盟委員會將制定一項新工具，以便在符合歐盟利益的情況下迅速限制進入歐盟單一市場。

馮德萊恩所指的法德聯合文件，應是指10月5日法國總統馬克宏和德國總理梅爾茨共同致信馮德萊恩隨信附上的文件。文件主張，歐盟需要更迅速、更有效地運用其貿易保護工具，進行更多調查，並採取更廣泛的措施來涵蓋整個產業。該文件還指出，迫切需要採取措施應對化學品、PET和混合動力車的進口問題。

據路透社當時報導，法國和德國也表示，歐盟委員會應盡快提出兩項新舉措，以集中歐盟的精力在經濟多元化和保障經濟安全方面。第一項措施旨在限制公司對某些關鍵物資單一來源的依賴。而第二項措施將限制那些透過政治或經濟手段破壞公平市場條件的國家進入歐盟單一市場，但並未具體說明歐盟的反應觸發條件是什麼，或歐盟應該採取什麼行動。

該文件指出，除非歐盟成員國的絕對多數反對，否則委員會提出的任何針對其他國家的反制措施提案都應予以通過——這比某些貿易措施的門檻要低。

報導稱，馮德萊恩在歐盟峰會後的記者會上還表示，歐盟執行委員會將於 12 月提出一項新提案，旨在限制歐盟企業對某些關鍵物資單一來源的依賴。委員會還將提議建立「團結機制」，以幫助那些受到歐盟以外國家或部門脅迫或報復的國家或部門。

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