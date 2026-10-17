空中翻轉還能懸浮！特斯拉飛天跑車Roadster震撼亮相 5大問題一次看

特斯拉15日展示延宕多年的新款Roadster跑車，利用與SpaceX合作開發的壓縮空氣推進器，在空中完成受控翻轉，短暫懸浮後落地。這場展示延續特斯拉一貫的高調風格，宛如將科幻場景搬進現實，卻對幾項關鍵細節交代不多。

馬斯克雖然兌現長期以來的承諾，展示下一代Roadster的飛行能力，但量產車能否懸浮、垂直加速，以及能在哪些地方合法飛行，目前仍不清楚，售價也尚未公布。汽車專家與分析師表示，即使特斯拉長期而言不太可能進一步投入飛行車領域，Roadster仍可能為公司創造價值。

1. 能飛，但在哪裡飛？

Roadster最高階車型「Rocket」為單人座，特斯拉官網稱配備「完整飛行系統」，採邀請制，目前尚未獲准在公共道路上使用，也不清楚哪些人會受邀購買。較低階的「Performance」版本可乘坐2人，未配備推進器，被描述為「可上路行駛」；「Thrust」版本則被描述為「可供賽道使用」。

即使最終量產車具備飛行能力，也可能只能在特定受控場地使用，類似法拉利（Ferrari）或帕加尼（Pagani）部分不得合法上路、只能在賽道行駛的超級跑車。

不過，佛州州長德桑提斯（Ron DeSantis）15日晚間在X上表態支持Roadster合法使用：「我們會確保這是合法的，至少可以用來跳過The Villages社區裡的高爾夫球車。」

2. 真的有火箭推進器嗎？

Roadster三款車型均配備風扇吸力系統，從車底抽取空氣產生下壓力，使車輛在高速行駛時緊貼路面。英國電動超級跑車McMurtry Spéirling也採用類似設計。馬斯克在展示會上說：「這輛車真的很會吸。」

Thrust和Rocket車型另配備冷氣體推進器，透過釋放氣體推動車輛，原理類似小型火箭，據稱技術源自SpaceX。這兩款車型採邀請制或「限量發售」。

3. 多快？

特斯拉表示，基本款Roadster能在1.6秒內從靜止加速至時速約97公里，比目前市面上的高性能汽車略快，包括特斯拉的Model S Plaid。特斯拉高層另宣稱，Roadster最高時速超過370公里，Thrust車型據稱能在不到1秒內從靜止加速至時速約97公里。若能實現這些數據，Roadster的加速性能可能超越目前所有量產車，但目前不清楚在哪些地方能合法使用這項性能。

4. 真的很快上市？

馬斯克向買家承諾，Roadster將在2028年開始生產，「這次是真的，說真的」。不過，特斯拉最初曾宣布2020年投產，卻未能實現，之後也屢次錯過預定時程。一些忠實支持者支付最高25萬美元訂金後，已等待將近10年。

特斯拉工程主管莫拉維（Lars Moravy）在古董車保險公司Hagerty的影片中表示，目前已製造4至5輛Roadster原型車。但部分觀察人士對2028年量產承諾仍持懷疑態度。汽車顧問公司Telemetry研究副總裁阿布爾薩米德（Sam Abuelsamid）表示：「考量特斯拉過去20年的紀錄，我幾乎不認為這款車真的會在2028年投入生產。」

5. Roadster對特斯拉業務有何影響？

Roadster預計不會大規模生產，因此在銷量上可能不會成為特斯拉業務的重要部分。看好特斯拉的分析師艾夫斯（Dan Ives）在報告中指出，Roadster可能不會成為主要營收來源，「它的作用是重振特斯拉在高階市場的品牌光環。」

隨著特斯拉進一步投入自動駕駛、人工智慧及機器人領域，Roadster未來也可能成為該公司唯一由人類駕駛的汽車。

但前提是，這款車真的能問世。出席15日展示活動的加州企業家特魯比（Phil Trubey）已為Roadster預付25萬美元，對這款車無法更早投產感到失望。他說：「這點確實令人遺憾，還要再等2年，之後會怎樣，誰知道呢？」