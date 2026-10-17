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費半連八黑創金融海嘯最長頹勢 黃仁勳：這一切都會過去 AI才剛起步

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
黃仁勳本周在歐洲巡廻訪問。法新社
黃仁勳本周在歐洲巡廻訪問。法新社

輝達NVIDIA）執行長黃仁勳在近日AI股重挫之下仍表樂觀，認為AI帶來的效益很快就能化解投資人的疑慮。

黃仁勳在柏林一場活動中接受彭博記者張秀春（Emily Chang）訪問時說：「這一切都會過去，原因很簡單。」「AI將帶來重大改變，對每一個產業、每一個國家都產生非常正面的影響。這股趨勢毫無疑問會持續，而我們才剛起步。」

這番談話為晶片及AI基礎設施股動盪的一周畫下句點。備受關注的費城半導體指數已連跌八個交易日，創2008年以來最長跌勢；輝達過去八個交易日也有七天下跌。投資人擔心，借款成本上升之際，龐大的AI支出能否持續。

黃仁勳仍持續看好AI市場及這項技術對整體經濟的影響。他預期，硬體鉅額投資最終帶來的報酬，將緩解市場不安。

他說：「有些消息確實讓市場起伏不定。大家都知道，消息隨時都有，但不會改變基本面。」

輝達是全球AI基礎建設的核心業者，也是最大的AI加速器供應商，這類晶片用於開發及執行AI模型。該公司也已拓展至各種相關硬體、軟體及服務。

這波拋售尤其重創雲端運算服務商CoreWeave，輝達是該公司的主要支持者。CoreWeave債券近日跌至通常被視為顯示財務困境的水準，股價本周下跌四分之一。

黃仁勳多次鼓勵投資人，不要只看短期消息，而應著眼於這項技術的長期價值。

他在訪問中說：「要專注於最根本的道理。」「要專注於基本面。」

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