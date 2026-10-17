聽新聞
0:00 / 0:00
科技股回升動能不足 美股收黑
美股今天收黑，因科技股回升動能不足，加上市場對人工智慧（AI）相關投資感到憂慮，那斯達克指數收跌逾2%。
道瓊工業指數終場下跌175.28點，或0.34%，收在52002.41點。
標準普爾500指數下跌84.62點，或1.09%，收在7659.44點。
以科技股為主的那斯達克指數下跌572.99點，或2.14%，收在26140.04點。
費城半導體指數下跌443.926點，或3.83%，收在11137.289點。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。