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科技股回升動能不足 美股收黑

中央社／ 紐約16日綜合外電報導

美股今天收黑，因科技股回升動能不足，加上市場對人工智慧（AI）相關投資感到憂慮，那斯達克指數收跌逾2%。

道瓊工業指數終場下跌175.28點，或0.34%，收在52002.41點。

標準普爾500指數下跌84.62點，或1.09%，收在7659.44點。

以科技股為主的那斯達克指數下跌572.99點，或2.14%，收在26140.04點。

費城半導體指數下跌443.926點，或3.83%，收在11137.289點。

科技股 美股 道瓊工業指數

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