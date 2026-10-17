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英擬徵Youtube觀看稅

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

獨立報報導，英國政府考慮向全國收看串流影片的居民收費，意味只是觀賞YouTube影片每年可能就要繳多達240美元，還可能擴及其他串流影片平台如Netflix、Disney++和亞馬遜。

這筆費用私下被稱為「YouTube稅」，是為英國國家廣播公司（BBC）籌措營運經費的一大來源，徵收對象是英國所有電視收視戶，不論有沒有觀賞BBC。繳納標準年費180英鎊（239美元），即可看遍國內電視頻道、多項付費電視服務、透過串流平台收看現場播出的電視節目，並經由BBC iPlayer收看隨選內容。

按最新提案，這項BBC授權費將擴大實施，把Netflix、亞馬遜、Disney+和YouTube等串流平台也涵蓋在內。支持者宣稱，這麼做可防止民眾為了避稅，用行動裝置或電腦連上串流平台收看電視節目。

擴大徵收授權費，據說是為了支持在地新聞報導，對抗不實資訊散播。英國各地的廣播業者正面臨預算問題，據估計，若是授權費適用對象擴及各大串流服務，必須繳納這筆費用的家庭可望增加300萬至400萬戶。

YouGov資料顯示，儘管近年收視戶已下滑，BBC仍是英國最受歡迎的媒體平台。BBC最近宣布，專屬的YouTube新聞頻道將開始每周七天全天候串流播出，服務英國和美國觀眾。

YouTube BBC Disney+

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