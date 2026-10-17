日明年GDP將跌至全球第六 IMF預估恐落後印度、英國

國際貨幣基金（IMF）表示，日本明年名目國內生產毛額（GDP）恐將下滑至全球排名第六，首次落後於印度和英國。比IMF先前預測的超越速度快上許多。

IMF 13日發布最新「世界經濟展望」（WEO）報告指出，日本今年GDP將達到4.34兆美元，在全球排名第四，英國和印度則分別將以4.27兆和4.06兆美元排在其後。但到了明年，印度將以4.52兆美元排名第四，其次才是英國的4.49兆美元，以及日本的4.47兆美元。

IMF先前預測英國要到2029年才會超越日本，但這次預測顯然大幅提前。IMF先前也預測印度2025年就會超越日本，但並未實現。

雖然由於全球經濟日益動盪，導致前景更加難測，但日本近年來已在多項經濟排行中排名下滑，因為日圓兌美元匯率貶值削弱該國購買力，物價上漲也對家庭造成壓力。人口老化和經濟成長緩慢也增添未來變數。

因此，日本排名下降是既定趨勢，並非全球格局大洗牌，沒有像2010年中國大陸超越日本升至第二位時那樣引發震撼，那次排名變化「標誌著一個非西方經濟體的崛起以及全球力量均勢即將發生變化」。IMF報告也指出，日本今年第2季GDP「優於其工作人員預期」，因為日本政府協助支援減輕能源價格上漲衝擊。