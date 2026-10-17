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大陸買美黃豆…川習會後首見

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

中國大陸國有貿易商本周購入八至十船美國黃豆，估計共52萬至65萬噸。這是9月華府「川習會」後，中方首批大規模的美國黃豆採購。

對此，美國農業部說，私人出口商申報向大陸銷售47萬噸美國黃豆，再公布一筆33萬噸的，兩批均計畫在2026／2027銷售年度交付。

美國黃豆仍面臨大陸加徵關稅。9月川習會後，美中公布一份擬削減或取消關稅的商品清單，共約300億美元，但黃豆未列入。

去年10月釜山「川習會」後，白宮說，大陸承諾擴大採購美國農產品，包括相關年度購買至少2,500萬噸美國黃豆。在這輪下訂前，大陸今年已購入約1,370萬噸美國黃豆，完成目標的一半以上。

川習會 黃豆 大陸

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