印尼恐遭MSCI降級改列為「獨立」市場 股匯崩跌

全球指數編製機構MSCI於16日意外警告，可能把印尼股市改列為「獨立」市場，踢出該公司廣受被動式商品追蹤的指數之外，拖累印尼股匯市重挫，股市崩跌近12%，跌幅是1998年1月來最大。分析師警告，隨著印尼市場的不確定性加劇，賣壓可能進一步惡化。

MSCI發表聲明表示，儘管印尼當局已宣布改革措施，仍「抱有龐大的市場失能憂慮，包括疑似出現經過協調的交易行為，也缺乏重大執法行動的證據」，「MSCI認為，把印尼持續列為新興市場，不再恰當」，而且「來自市場參與者的回饋顯示」，即便把印尼從新興市場降級為邊境市場，也無法反映問題的嚴重性。

MSCI市場分類

因此，MSCI提議將印尼降級為「獨立」市場。獨立市場是未符合新興市場或邊境市場準則的地位，目前包含阿根廷、黎巴嫩、巴勒斯坦、烏克蘭及辛巴威等，還沒有亞太市場被列入，若印尼遭列入，可能被排除在全球被動型指數商品數百億美元資金的追蹤標的之外，迫使追蹤MSCI編製指數、或以其指數為基準的基金，出售印尼股票。

MSCI表示，將持續諮詢市場參與者意見到明年4月30日，預期明年6月30日前決定是否降級印尼為「獨立市場」，除非發現市場治理與機能的明顯改善證據，否則將推動重新分類。

MSCI的聲明比原定的評估期提早了一個月，震驚投資人。印尼雅加達綜合指數16日收盤暴跌11.57%至5,185.10點，延續今年來在全球主要股市表現墊底的頹勢。印尼盾兌美元也一度重貶0.8%，報18,087印尼盾兌1美元。

印尼總統普拉伯沃近來經濟施政的不確定性，已加劇投資人對印尼市場的憂慮，並導致印尼盾匯率今年來貶值約7%，是表現最差的亞洲貨幣。