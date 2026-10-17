特斯拉飛天跑車Roadster後年投產 售價尚未公布

特斯拉（Tesla）15日展示延宕多年的新款Roadster跑車，靠與SpaceX合作開發的壓縮空氣推進器，在空中完成受控翻轉，短暫懸浮後落地。不過，這款自2017年就開始收訂金的跑車，預計2028年才投產，售價尚未公布。

綜合彭博資訊與CNBC報導，展示會在德州韋科（Waco）附近的SpaceX測試基地舉行。白色原型車衝上彎曲斜坡後騰空翻轉，還跳過包括電動卡車Semi在內的自家車款。執行長馬斯克在台上說，「我們必須有觀眾見證，以證明這不是人工智慧（AI）或超級智慧（SI）」，「你們看到的成果，是全球最棒車廠與最強火箭公司合作的結晶」。

新款Roadster採雙座設計，搭載類似Cybertruck的線控轉向系統。依特斯拉現場計時，從靜止加速至時速60英里（約97公里）不到1秒。最高時速據稱可達230英里（約370公里）。

不過，這款跑車對業績的助益可能有限。Zacks投資研究公司股票策略師羅柯（Andrew Rocco）指出，Roadster能炒熱品牌話題，但售價勢必高昂、潛在市場小，難以改善銷售或獲利。

彭博也指出，受成本、安全、法規與實用性限制，會飛的版本不太可能向一般消費者販售。特斯拉近幾周重新開放美國、加拿大與中國消費者預訂Roadster，訂金為5萬美元。該公司自2017年開始收取訂金以來，已錯過所有原定交車時程。

新款Roadster將擴充特斯拉目前相當有限的乘用車產品陣容。該公司現有車款包括Model 3、Model Y，以及銷售不佳的Cybertruck。特斯拉今年稍早已停產兩款乘用車，此外也生產商用Semi電動卡車，並正在製造雙人座無人計程車Cybercab，但後者尚未對外販售。

特斯拉多年來一直暗示，新一代Roadster可能提供SpaceX選配套件。一些投資人與分析師則認為，特斯拉與SpaceX的業務有所重疊，足以成為兩家公司合併的理由。

馬斯克最近也多次談到旗下兩大公司之間的互動，包括在近期一場財報電話會議上表示，特斯拉與SpaceX「在許多領域都有重疊」。他特別提到Terafab計畫，這是兩家公司合作興建半導體工廠的計畫。

CFRA資深股票研究分析師尼爾森（Garrett Nelson）說：「我們看到這兩家公司愈來愈密切。如今已逐漸接近一個階段，馬斯克可以提出這樣的論點：兩家公司的合作如此緊密，合併自然是合理的選擇。」