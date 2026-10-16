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全球債市否極泰來 本周表現創2月來最強

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
10年期美國公債殖利率本周下跌在0.14個百分點至5.11%，債券價格也隨之回升。示意圖。路透社
10年期美國公債殖利率本周下跌在0.14個百分點至5.11%，債券價格也隨之回升。示意圖。路透社

全球公債市場本周否極泰來，可望締造今年2月以來的最佳表現，原因是人工智慧（AI）相關類股動盪以及聯準會（Fed）10月底升息的可能性下降，使持續數月的頹勢得以告一段落。

10年期美國公債殖利率本周下跌在0.14個百分點至5.11%，債券價格也隨之回升；若與上周的頂峰5.39%相比，降幅更達0.28百分點。

公債得以反彈主因是投資人擔憂AI榮景恐難持久，導致全球晶片股賣壓湧現。皇家倫敦資產管理公司多資產投資主管葛瑞漢表示，殖利率升高吸引了公債買家、科技股的避險情緒，以及預期Fed本月底將不會升息，都助長了投資人的熱情。

近幾個月來美國公債殖利率走高已吸引了一波買家進場，資金強勁流入公債基金。品浩集團等大型債券投資機構也表示，隨著股市估值過高與信用利差收窄，公債殖利率更具吸引力。

債市翻升也為歐洲經濟帶來喘息機會，之前歐洲長期公債殖利率都升到數十年來高點，但現在10年期英國公債殖利率已從月初時的5.5%回降到5.39%，義大利則由4.75%降到4.53%。

利率期貨市場之前預期Fed在未來一年將升息四次，但在Fed主席華許周五於曼谷表示他對美國經濟的看法不變後，市場預期未來12個月只會升息三次。

投資人表示，公債市場由空翻多是典型的「避險型」回升，一些投資機構被迫減碼公債空單。傑富瑞集團的專家庫馬表示，「（債市）這波漲勢是由投資人對AI周期的擔憂以及平倉部位所驅動」。

反觀那斯達克100指數本周共下跌3%，是7月來表現最差的一周。本周資料中心業者發行的公司債價格大跌，令市場擔心AI榮景的持續力。

債市 公債 Fed 美國

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