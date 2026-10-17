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1分鐘看世界／美國 Meta推開放權重AI模型可在高階蘋果電腦運行

經濟日報／ 本報訊

Meta 15日推出新款開放權重AI模型Muse Spark Open，並罕見和蘋果聯手，讓開發人員能輕鬆在蘋果高階桌上型電腦上，運行這個Meta新模型，處理程式設計等AI任務。

使用者可串聯兩台至四台Mac Studio電腦，利用Muse Spark進行程式編寫、影片分析或其他代理式AI工作。這兩家公司表示，這款模型直接在本機運行，而非透過雲端，不僅增添一層安全保障，也能替使用者節省成本。最新的合作計畫，象徵多年來衝突頻仍的蘋果與Meta，正開始在AI領域找到共同點。

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歐盟／計劃推出威嚇工具 必要時阻止大陸商品輸入

彭博報導，歐盟正籌劃推出威嚇工具，必要時可全面阻止中國大陸商品進入歐盟單一市場，並評估在化學品與工業機械等產業是否需要採取保障措施，保護產業免受競爭衝擊。

瑞士／拉加德將提前卸任ECB總裁 出任世界經濟論壇主席

世界經濟論壇（WEF）最快11月延請現任歐洲央行（ECB）總裁拉加德接掌下任主席。拉加德現職將於明年2月屆滿，可能提前卸任ECB總裁，將引發ECB高層大搬風。

土耳其／股市存在資訊揭露問題 MSCI指數權重遭凍結

指數編製機構MSCI正加強審查土耳其股市，已凍結土股在MSCI指數的權重，警告若明年6月前未改善經協調交易與資訊揭露問題，將其由新興市場降級至前沿或獨立市場。

日本／不採納美提高國防支出要求 避免面臨重大財政挑戰

日媒報導，儘管美國要求盟友將國防支出提高至國內生產毛額（GDP）的3.5%，日本政府預計今年稍晚修訂國家安全戰略時，不會明確採納這項目標，以免面臨重大財政挑戰。

越南／提案對外國人買房設限 只准購置公寓 不准買獨棟

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菲律賓／六業者組「洋蔥卡特爾」抬價 挨罰2,790萬美元

菲律賓公平交易委員會14日宣布，對六家公司重罰17.6億披索（2,790萬美元），因他們組成「洋蔥卡特爾」哄抬價格，導致2022年洋蔥售價飆上每公斤800披索的空前新高。

新加坡／遭逢逾十年來最嚴重霧霾 口罩、空氣清淨機買氣增

新加坡上空籠罩鄰國印尼森林野火燒出的霧霾，遭遇逾十年來最嚴重霾害，助長相關產品銷售，線上藥妝店和藥房N95口罩售罄，小米、戴森等品牌空氣清淨機也銷售一空。

Meta 蘋果電腦 蘋果

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