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旗艦遊戲顯卡RTX 5090停產？ 輝達高層駁斥：產品線超級重要一部分

中央社／ 台北16日電
NVIDIA 個人運算業務資深副總裁Jeff Fisher。聯合報記者張文玠／攝影
NVIDIA 個人運算業務資深副總裁Jeff Fisher。聯合報記者張文玠／攝影

市場傳出輝達（NVIDIA）旗艦級遊戲顯示卡GeForce RTX 5090即將停止生產，引發全球玩家高度關注。輝達個人運算業務資深副總裁費雪（Jeff Fisher）今天在台灣受訪時嚴正駁斥傳聞，直言「並非事實」，並強調RTX 5090是輝達極為重要的核心產品，官方將持續供貨。

搭載輝達新一代超級晶片RTX Spark的個人電腦（PC）今天開賣，台灣成為全球少數舉辦實體慶祝派對的重點市場之一。特地來台出席派對的費雪在場邊接受媒體訪問時，被問及社群熱議的RTX 5090即將進入產品生命週期結束（End of Life，簡稱EOL）階段、面臨停止生產的傳聞。

費雪明確表示，RTX 5090停產並非事實。他在輝達任職多年，團隊一步步建立了遊戲生態系與市場，「如果沒有遊戲業務、沒有GeForce，就不會有今天的輝達」。

儘管輝達近年在人工智慧（AI）領域成長飛快，但費雪強調，外界不該忽視遊戲業務的基礎地位，「正是GeForce帶來了CUDA（統一計算架構），CUDA帶來了運算，才促成整個AI市場的爆發」。他強調，輝達對遊戲市場有著無比堅定的承諾。

費雪坦言，目前供應鏈吃緊的問題，並非只有輝達遇到，而是整個全球大環境普遍面臨供應限制。但他向玩家與市場保證，輝達團隊正竭盡全力將產品推向市場。

費雪重申，官方會持續出貨RTX 5090，這款旗艦顯示卡依然是輝達產品線中超級重要的一部分（super important part）。

輝達 顯卡 GeForce 晶片

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