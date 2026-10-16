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美股早盤／科技股賣壓重、費半跌逾2% 特斯拉靠飛天車逆勢漲
受累於科技股賣壓沉重，美股四大指數16日早盤多數下跌，標普500指數由紅翻黑。
道瓊工業指數早盤上漲0.7%，標普500指數一度漲0.1%，轉跌後在平盤附近游走；那斯達克綜合指數下跌0.6%，費城半導體指數跌逾2%、台積電ADR跌1.2%。
電動車製造商特斯拉發表新一代Roadster跑車，以會飛天的姿態技驚四座，股價逆勢漲近2%。不過，這款車要到2028年才會投產。
然而，晶片製造商股價再度走低。VanEck半導體ETF（SMH）下跌0.7%，主要受到美光科技、超微（AMD）及SanDisk股價下跌拖累。由於市場擔憂來自中國大陸的競爭，半導體股本周表現不佳。截至16日開盤前，SMH本周累計下跌7.4%。
創投公司Notable Capital管理合夥人理查茲15日表示：「過去六個月至12個月，AI與整體科技產業面臨的一大挑戰，就是太多事情都發生在私人市場。」他指出，Anthropic與OpenAI等AI相關企業若上市，可能有助於緩解投資人的疑慮。
聯準會（Fed）主席華許在曼谷舉行的一場國際貨幣基金（IMF）活動上發表談話，表示各國央行都處於緊縮循環，並未搭便車，是正面發展。雖然他並未評論Fed是否會在年底前升息，但交易員將此解讀為央行將在本月稍晚維持貨幣政策不變的訊號。
芝商所（CME Group）的FedWatch工具顯示，市場預估Fed在10月27日至28日會議上，維持基準利率不變的機率為85%。
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