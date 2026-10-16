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費半指數連七跌…技術分析師揭短多訊號閃現 有望漲到年底

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國費城半導體指數連跌七日，但分析師指出，那斯達克100指數15日走勢盤中大逆轉，或許是令人鼓舞的短多訊號。路透
美國費城半導體指數連跌七日，但分析師指出，那斯達克100指數15日走勢盤中大逆轉，或許是令人鼓舞的短多訊號。路透

美國費城半導體指數一連七個交易日收黑，但華爾街技術分析師指出，那斯達克100指數15日（周四）盤中從低谷逆勢翻揚，或許是10月美股回檔修正以來最令人鼓舞的訊號。

MarketWatch報導，Jefferies技術分析師柯許（Dan Kirsch）指出，那斯達克100指數（NDX）周四走勢大逆轉，自盤中低谷強彈幅度是4月來大，「或許是10月行情開始修正以來最令人振奮的發展」。他的解讀是，美股近日踉蹌下跌提供誘人的買進機會，若趁此時布局，可望迎來11月和12月一波大漲行情。

柯許備受市場尊敬，他的每日技術分析吸引廣大讀者。他在周五的報告中說，已料到本月市場波動加劇，但沒想到科技股變得如此弱勢；最令人振奮的是市場「廣度」改善，而且漲勢分布擴散力道比他預期強。

他指出，最新發展是科技股走勢與其他類股分道揚鑣：那斯達克100指數從近期高峰回跌約5%，標普500等權重指數則從低點彈升7%到8%。柯許認為，對美股大盤而言，這是令人振奮的跡象；當然，假如科技股也一併轉強，會更理想。

BTIG技術分析師柯林斯基（Jonathan Krinsky）也認為，美國科技股已蓄勢待漲。他說，費半指數連跌七天後，「半導體股一波技術反彈終於準備就緒，但我們對大盤走勢的展望並未因此改變，仍是後市可能進一步下跌」。

柯林斯基表示，費半指數連跌天數這麼長，他只找到兩個往例，分別發生在2002年和2008年。在那兩個前例中，費半指數都強力反彈，但接下來數周卻跌得更深，分別重挫33%和38%。

他認為這次也不例外，半導股短線可能強彈，然後又展開更深的跌勢。

柯許說，現在說這波修正期已結束，言之過早。他的技術分析顯示，標普500指數仍有下測100日移動均線（大約在7,600點附近）的空間。他也呼應柯林斯基的觀點，對費半指數展望仍有疑慮，並強調11,000點是下一個重要支撐。

柯許表示，科技股轉弱，是導致美國公債殖利率回落的主要驅動力之一。他預估10年期美債殖利率會先滑向5%，然後再降至4.8%。而美債殖利率從高點降下來，正為美股漲勢擴散推波助瀾。

技術分析 那斯達克 華爾街 美股 科技股

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