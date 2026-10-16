RTX Spark開賣 高層看好成為輝達「歷來最成功產品之一」

輝達（NVIDIA）個人運算業務資深副總裁Jeff Fisher於16日表示，RTX Spark開創全新PC類別，結合全球主要OEM夥伴與既有PC通路，看好成為輝達「歷來最成功的產品之一」。

RTX Spark於16日開賣，輝達在台北文創會所舉辦上市發布會，攜手華碩（2357）、技嘉（2376）、宏碁（2353）、微星（2377）等合作夥伴，展示AI開發、影音剪輯與3D創作應用，並串聯韓國、北京、柏林、舊金山等地的上市慶祝活動。

Fisher指出，RTX Spark歷經數年開發，全球主要一線OEM均參與合作。PC生態系的一大優勢就是通路，合作夥伴能在約30天內觸及全球幾乎任何地方的消費者，為產品迅速拓展市場提供基礎。

聯發科（2454）則是產品開發的關鍵夥伴。Fisher表示，團隊希望整合RTX GPU、低功耗CPU與大容量統一記憶體，首次將這樣的組合帶進PC生態系，因此選擇與具備CPU設計能力的聯發科合作。他並表示，對聯發科的投資代表長期合作承諾，涵蓋PC與資料中心基礎設施。

台灣也是首波重點市場。Fisher指出，台灣OEM、ODM不僅是PC生態系的重要成員，也參與RTX Spark開發製造，加上對高階產品有需求，因此是輝達優先投入資源的市場之一。

實際應用方面，活動示範透過對話指令，讓AI代理在達芬奇剪輯軟體中搜尋指定素材、加入剪輯時間軸，再製作不同比例的影片並匯出，協助創作者省下重複操作的時間。另一項示範則將舊影片分段，透過生成式AI改造背景與視覺風格，再整合為4K影片，呈現從剪輯到重新創作的用途。

大型3D創作則凸顯大容量記憶體的價值。活動以Unreal Engine 5展示大型場景，並介紹128GB統一記憶體可依需求分配給GPU與系統使用。Fisher也指出，RTX Spark初期需求偏向供AI開發使用的64GB、128GB高階配置。

Fisher坦言，記憶體漲價已推升終端產品售價，高容量配置的供應也將較吃緊，但他認為，這類買家仍願意為所需能力付費。對中小企業而言，投資回收期取決於用途；本地AI運算無須按Token計費，資料也可留在自己的電腦，成本、隱私與安全都是採用的重要考量。

產品定位上，RTX Spark採Windows，透過傳統PC消費與中小企業通路銷售，提供更多配置選擇；採Linux、執行完整輝達AI軟體堆疊的DGX Spark，則主要面向企業、高階與科學研究客群。Fisher強調，兩者將並存。除筆電外，mini PC機種預計11月起上市。