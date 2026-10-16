法國與德國達成協議 共同守護歐洲汽車產業

法國和德國今天確認，雙方已就保護陷入困境的歐洲汽車產業達成協議，在歐洲聯盟車輛排放標準和「歐洲製造」零組件等引發激烈爭議的議題上取得共識。

法新社報導，很可能影響未來歐盟政策的這項協議預計進一步放寬二氧化碳排放標準，並且將英國納入公共採購計畫中，以振興歐洲汽車產業。

法德兩國政府在聲明中表示：「我們共同的抱負非常明確：在成功轉型汽車產業同時，維持我們對氣候目標的承諾，並且確保未來汽車在歐洲製造。」

巴黎和柏林在歐洲應該採取何種路線振興汽車產業方面一直爭持不下。該產業涉及1300萬個就業機會，占歐盟整體國內生產毛額（GDP）7%。

德國主張放寬車廠碳排放要求，並且希望更寬鬆解讀「歐洲製造」，將主要的非歐盟貿易夥伴納入。

法國則致力爭取維護歐盟氣候目標的雄心，並且確保「歐洲製造」的公共採購計畫僅限於歐盟國家範疇內。

最終，柏林在放寬標準方面取得勝利，巴黎則在公共採購方面占上風。

聲明提到：「法國和德國提出一項全面性方案，將具雄心的歐洲去碳化路徑與反映不同市場現實和技術條件的監管彈性兩相結合。」

「協議同時提供對於投資、研發、歐洲在地生產及韌性供應鏈的明確誘因。」