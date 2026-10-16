Meta新條款是內容賣身契？企業帳號相關網站恐供AI取用 媒體躲不掉

Meta最新商業使用條款顯示，該公司可利用網路爬蟲，抓取並蒐集與旗下平台企業帳號「相關」網站的內容。新條款10月30日生效，也適用於擁有企業帳號的新聞出版商。

Nieman Lab指出，新條款涵蓋管理粉專和社團、刊登廣告、發送行銷訊息，以及使用Meta企業帳號管理介面的企業帳號。這類帳號可讓公司或公眾人物集中管理臉書粉專、Messenger、Instagram或WhatsApp，而幾乎所有新聞機構都至少擁有一個。

三名法律專家表示，依照這個新條款，Meta可能據此主張有權抓取新聞網站內容，並用於訓練旗下人工智慧（AI）產品。

新條款明定，Meta可將從相關網站蒐集的內容用於「訓練」Meta產品，而Meta其他服務條款也將「Meta AI」（AI at Meta）列為旗下產品之一。

Loevy&Loevy媒體與智慧財產權律師托皮克（Matt Topic）表示，「把這類條款納入服務條款，等於讓Meta取得在授權市場上可能價值數百萬美元的內容」，目前仍不清楚法院是否會認定這項條款具有執行力，「但出版商應假設是可以執行的」。

康乃爾大學數位與資訊法教授格里梅曼（James Grimmelmann）則說，「對新聞出版商而言，這等同授權Meta使用網站內容訓練AI」，「甚至可能建立涵蓋所有內容的完整資料庫，再直接或透過AI提供」。

目前企業帳號無法在新條款生效前選擇退出。新條款寫道：「若不同意更新後的條款，應停止基於商業或營利用途存取或使用Meta產品」。

格里梅曼認為，出版商若非相信Meta不會把條款運用到極致，就是只能停止使用企業帳號。

Meta拒絕對更新後的條款置評，但表示，過去有關網路爬蟲的規定散見於不同條款，這次只是將內容整合，且不會改變Meta未來抓取出版商網站內容的方式，內容所有者仍可透過「robots.txt」管理網站內容如何被存取。

法律專家指出，新條款可能讓Meta主張，其商業條款效力高於其他封鎖指示。新條款還允許Meta建立「測試憑證」，以抓取與企業帳號相關的網站。

格里梅曼說，技術上這可能讓Meta「註冊成假用戶」，繞過網站的註冊限制，取得內容。至於是否也能繞過付費牆，Meta則拒絕回答。