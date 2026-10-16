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輝達投資歐洲80億美元 黃仁勳：AI浪潮終將席捲所有企業

中央社／ 斯德哥爾摩15日綜合外電報導
人工智慧（AI）晶片巨擘輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳訪問瑞典斯德哥爾摩期間在今天表示，AI終將成為所有企業一個關鍵面向，呼籲歐洲加速發展AI產業。 路透社
人工智慧（AI）晶片巨擘輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳訪問瑞典斯德哥爾摩期間在今天表示，AI終將成為所有企業一個關鍵面向，呼籲歐洲加速發展AI產業。 路透社

人工智慧AI晶片巨擘輝達NVIDIA）執行長黃仁勳訪問瑞典斯德哥爾摩期間在今天表示，AI終將成為所有企業一個關鍵面向，呼籲歐洲加速發展AI產業。

法新社報導，正展開歐洲巡迴行程的黃仁勳深夜在一場活動中表示：「每一家公司終將成為AI公司，每一個產業都會受到AI的衝擊。」這項巡迴是輝達下週在柏林主辦的會議其中一環。

他說：「對我們來說，重要的是要體認歐洲需要建立完整技術堆疊。」他指的是從資料中心到聊天機器人及其他應用程式在內的AI技術鏈。

黃仁勳接受法新社訪問時表示，過去一年輝達已經在歐洲投資80億美元。

他說：「我們已經在這個生態系統的不同部分進行策略性投資，都是我們認為能夠幫助提升整個歐洲生態系統的高品質公司。」他並以英國的資料中心及AI雲端服務商Nscale和荷蘭雲端提供商Nebius為例。

「在過去一年中，我們已經投資80億美元，目前還有數十億美元的投資正在籌備中。我們正在協助歐洲打造AI生態系。」

黃仁勳訪問斯德哥爾摩出席採用輝達晶片打造的瑞典超級電腦Sferical One啟用儀式。該超級電腦將有助於確保瑞典敏感資料和技術專長能夠留在國內。

富豪汽車（Volvo Cars）也在他訪問期間宣布將擴大與輝達合作，藉此提升其規劃中自駕車的安全技術。

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