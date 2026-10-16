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輝達RTX Spark主打Windows 攜手OEM夥伴緊密合作
繪圖晶片龍頭輝達（NVIDIA）今日於台北發表「RTX Spark」平台。NVIDIA 個人運算業務資深副總裁 Jeff Fisher 受訪時表示，正與 OEM 夥伴緊密合作，將盡快推出多款規格筆電與小型主機（SFF）；針對海外反應，他透露中國市場的期待與需求相當高，評測回饋非常正面。針對產品定位，Jeff Fisher 解釋，DGX Spark 走 Linux 系統瞄準企業與科研商用市場；而 RTX Spark 則以 Windows 生態為核心，瞄準一般消費者、創作者與中小企業，透過更廣泛的 PC 通路與微軟 AI 功能緊密結合。
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