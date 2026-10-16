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輝達RTX Spark主打Windows 攜手OEM夥伴緊密合作

攝影中心／ 記者張文玠／即時報導
NVIDIA 個人運算業務資深副總裁 Jeff Fisher 訪台出席「RTX Spark Launch Party」。記者張文玠／攝影
NVIDIA 個人運算業務資深副總裁 Jeff Fisher 訪台出席「RTX Spark Launch Party」。記者張文玠／攝影

繪圖晶片龍頭輝達（NVIDIA）今日於台北發表「RTX Spark」平台。NVIDIA 個人運算業務資深副總裁 Jeff Fisher 受訪時表示，正與 OEM 夥伴緊密合作，將盡快推出多款規格筆電與小型主機（SFF）；針對海外反應，他透露中國市場的期待與需求相當高，評測回饋非常正面。針對產品定位，Jeff Fisher 解釋，DGX Spark 走 Linux 系統瞄準企業與科研商用市場；而 RTX Spark 則以 Windows 生態為核心，瞄準一般消費者、創作者與中小企業，透過更廣泛的 PC 通路與微軟 AI 功能緊密結合。

NVIDIA 個人運算業務資深副總裁 Jeff Fisher 訪台出席「RTX Spark Launch Party」。記者張文玠／攝影
NVIDIA 個人運算業務資深副總裁 Jeff Fisher 訪台出席「RTX Spark Launch Party」。記者張文玠／攝影

發表會現場工作人員手持搖桿實機操作《NBA 2K27》，示範 RTX Spark 結合 NVIDIA DLSS 與即時神經渲染技術的順暢遊戲畫面。記者張文玠／攝影
發表會現場工作人員手持搖桿實機操作《NBA 2K27》，示範 RTX Spark 結合 NVIDIA DLSS 與即時神經渲染技術的順暢遊戲畫面。記者張文玠／攝影

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