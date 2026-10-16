輝達RTX Spark主打Windows 攜手OEM夥伴緊密合作

以色列半導體製造商高塔半導體（Tower Semiconductor）控告英特爾詐欺，指控對方在原定54億美元併購案破局後，以不實陳述促成製造服務合約，隨後又無正當理由終止合作。Tower指出，英特爾的行為已造成其重大損失，光是額外建置產能的成本可能達4.5億美元以上。

2026-10-16 18:12