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輝達連兩日擴大車用合作 攜賓士、Volvo 推進AI自駕

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
輝達（NVIDIA）擴大車用AI布局，接連與賓士（Mercedes-Benz）、Volvo Cars深化策略合作。圖／公司提供
輝達（NVIDIA）擴大車用AI布局，接連與賓士（Mercedes-Benz）、Volvo Cars深化策略合作。圖／公司提供

輝達（NVIDIA）擴大車用AI布局，接連與賓士（Mercedes-Benz）、Volvo Cars深化策略合作，將車載運算、感測器、AI駕駛軟體及安全技術導入新世代車款。雙方合作涵蓋城市與高速公路駕駛、自動停車等情境，賓士並將進一步推動符合SAE Level 4標準的自動駕駛應用開發。

賓士與Volvo Cars分別於16日及15日宣布合作進展，兩案均採用輝達Hyperion感測器與運算架構、Alpamayo駕駛軟體及Halos安全技術，結合車廠既有的安全系統與工程經驗，推進更高程度的自動駕駛功能。

賓士方面，旗下MB.OS作業系統支援新駕駛功能與無線更新，並與Hyperion架構協同運作；Alpamayo則提供具AI推理能力的駕駛軟體，支援城市點對點駕駛輔助、主動安全與自動停車。Halos透過平行運作的安全軟體堆疊增加冗餘防護，共同支援先進駕駛輔助及未來Level 4應用，包括自動駕駛豪華禮車。

Volvo Cars則將在下一代車款首度搭載此次合作技術，涵蓋高速公路、繁忙城市街道與停車等情境，並逐步導入駕駛無須持續注視路況，以及無須持續專注駕駛任務的功能。Volvo Cars總裁暨執行長Håkan Samuelsson表示，結合公司累積的車輛安全知識與輝達AI技術，將有助打造更安全、更具吸引力的車款。

輝達執行長黃仁勳表示，加速運算讓車輛成為能理解周遭世界的智慧機器，透過結合Volvo的車輛安全系統與Hyperion、Halos，將使駕駛更加安全與輕鬆。

合作也延伸至汽車製造端。賓士已運用輝達技術進行車輛工程模擬，並導入MO360數位化生產生態系，從虛擬規劃到AI應用，持續提升全球生產網路的效率、彈性與品質。

賓士 輝達 Volvo AI

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