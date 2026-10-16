豐田2030年前全車型導入軟體定義汽車 搭載自家平台

日本豐田汽車（Toyota）今天表示，計劃在2030年前，將全球銷售的約50款車型，全部轉型為透過軟體提升性能的「軟體定義汽車」（SDV）。

「日本經濟新聞」、「朝日新聞」報導，豐田的目標是在2030年前，讓每年生產的1000萬輛新車搭載自家軟體平台Arene，車主購車後也能透過軟體更新提升車輛功能，預計將從賣斷式銷售汽車的模式，轉向透過軟體持續收費的商業模式。Arene已自2025年推出的RAV4起搭載。

豐田也計劃在2035年，將這套平台提供給合作的其他汽車製造商，進一步增加搭載車輛的數量。

未來，Arene也將應用於機器人、住宅，以及安裝在電線桿等基礎設施上的通訊設備。汽車與基礎設施可以透過通訊相互連結，例如汽車接近住宅時，屋內電燈便會自動亮起；電線桿上的通訊設備也能在偵測到行人時向駕駛人發出通知。

豐田計劃在2030會計年度前，將新車銷售以外的營業利益提高至3兆日圓（約新台幣6153億元），較2025會計年度增加約4成。透過強化軟體定義汽車業務，豐田希望逐步擺脫以賣斷式銷售汽車為主的商業模式，藉由強化軟體定義汽車業務提高收益。

這類汽車被稱為「軟體定義汽車」，與智慧型手機類似，即使購買後，仍可透過網路更新軟體，提升駕駛輔助、娛樂等功能。

歐美及中國車廠在軟體定義汽車開發方面一直處於領先地位，而全球汽車銷量排名第一的豐田決定讓全車型導入軟體定義汽車，也讓汽車產業的開發競爭以軟體定義汽車為核心，進入新的階段。

美國特斯拉（Tesla）提供可透過無線方式更新車輛功能的「空中下載技術」（OTA），並推出付費更新自動駕駛等功能的服務。德國車廠方面，賓士（Mercedes-Benz）可透過付費軟體更新提升車輛加速性能；BMW則針對遠端停車等個別功能收費。

中國車廠方面，比亞迪（BYD）、小鵬汽車等也能透過軟體新增駕駛功能，但多數服務以免費方式提供。

Global Information等調查公司預測，2030年全球軟體定義汽車市場規模將達到7865億美元（約新台幣25.46兆元），是2025年的2倍。

隨著軟體定義汽車普及，消費者前往經銷商的次數可能減少。過去，車主為了更新地圖軟體或增加駕駛功能等，必須前往經銷商，而經銷商也藉此有機會推銷額外維修、新服務或新車。然而，如果透過遠端更新軟體，就能新增功能或修復故障，車主便失去前往經銷商的理由。

零組件製造商也將面臨重新檢討開發策略的壓力。過去，每當新車增加功能，零組件廠就必須開發新的零件；但在軟體定義汽車架構下，部分功能只需透過軟體改良即可完成，可能導致汽車所需的零件總數減少。

未來，市場將需要能透過軟體調整功能、支援軟體定義汽車的零組件，相關業者也必須重新規劃開發體制。

豐田主張維持日本國內年產300萬輛汽車的生產體制及相關就業機會，但所處環境嚴峻。隨著軟體定義汽車業務擴大，豐田必須開發能吸引消費者與經銷商的新服務，同時設法提升與零組件製造商的共同開發能力。

此外，豐田也在歐洲舉行的技術說明會上公布，計劃推出適用於油電混合車（HV）及汽油車的新型引擎，並銷售給其他汽車製造商。豐田目標在2032年將引擎外售事業的營收提高至2500億日圓（約新台幣513億元）。

至於全固態電池，豐田計劃在2027至2028年實現實用化，並將其搭載於商用車及無人機等產品。