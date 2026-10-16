快訊

最後一班列車將駛離…民眾傍晚湧入台南車站 向百年鐵道告別

曾任基隆市議長！8連霸議員張芳麗遭撤銷參選資格 衝擊仁愛區選情

陸生借位拍照稱「小小賴清德拿下」遭驅逐出境 台大發聲了

聽新聞
0:00 / 0:00

英特爾遭控詐欺！撕毀晶圓代工合約 高塔半導體求償恐涉數億美元

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
根據法院訴訟文件，以色列半導體製造商Tower Semiconductor控告英特爾詐欺，在無正當理由下未履行製造服務合約，已造成該公司重大損失，光是額外建置產能的成本可能達4.5億美元以上。美聯社
根據法院訴訟文件，以色列半導體製造商Tower Semiconductor控告英特爾詐欺，在無正當理由下未履行製造服務合約，已造成該公司重大損失，光是額外建置產能的成本可能達4.5億美元以上。美聯社

以色列半導體製造商高塔半導體（Tower Semiconductor）控告英特爾詐欺，指控對方在原定54億美元併購案破局後，以不實陳述促成製造服務合約，隨後又無正當理由終止合作。Tower指出，英特爾的行為已造成其重大損失，光是額外建置產能的成本可能達4.5億美元以上。

根據日前解封的美國德拉瓦州衡平法院詐欺訴訟文件，Tower指控英特爾未履行製造服務協議（MSA）的承諾，導致該公司蒙受數億美元損失。由於訴狀經過大量遮蔽，隱去了Tower的具體求償總額。此外還隱去了英特爾據稱在Towe投訴其未能履行協議後徹底終止協議的具體原因。

英特爾原計劃以54億美元收購Tower，以擴大其晶圓代工業務，但這樁交易因中國反壟斷監管機關未予放行而告吹，雙方隨後改以製造服務合約延續合作。與Tower的交易原本被視為英特爾進軍代工業務的基石，即以代工方式為其他公司製造半導體零件，但英特爾在2025年領導層更迭後開始放棄這項轉型。

彭博資訊報導，根據2023年簽訂的協議，英特爾承諾在新墨西哥州的一座晶圓廠保留特定產能並進行設備與製程升級，以滿足Tower的生產需求。然而，Tower指控英特爾未履行承諾，在雙方發生爭議後，更以Tower違約為由終止合約。訴狀指出，英特爾是在Tower提出異議數月後且雙方調解失敗的情況下，才提出相關違約指控，質疑這些理由只是其終止合作的藉口。

Tower在訴狀中表示，受到晶片需求激增及供應鏈因素影響，如今重新尋找合作夥伴、建置替代產能的成本，將比當初安排生產時增加約4.5億至5億美元。Tower還認為，這場爭議損害了該公司長期建立的準時交貨聲譽，可能導致客戶流失，進一步擴大損失。Tower指出，若當初知道英特爾可能不履約，就會更早將相關產品交由其他廠商生產。

這起案件是英特爾及其高層近期面臨的多起企業訴訟之一。另一樁案件涉及美國政府取得英特爾9.9%股權的交易，原告指控英特爾執行長陳立武及董事會屈服於美國總統川普的壓力，損害投資大眾的利益。相關被告已尋求駁回此案。

英特爾 晶圓代工 半導體 詐欺 晶圓

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

英特爾工廠爆炸PC業警戒 供貨宏碁、華碩等CPU產品恐生變

台灣赴美建AI供應鏈 德州首座園區最高砸40億美元 龔明鑫：不只一座

相關新聞

大國為何難成功？英國處於驚人有利位置 但黃仁勳一語點破劣勢

輝達執行長黃仁勳警告英國缺乏「成長文化」，並且太過重視失敗風險，呼籲當地創業家找回失去的創業精神。

英特爾遭控詐欺！撕毀晶圓代工合約 高塔半導體求償恐涉數億美元

以色列半導體製造商高塔半導體（Tower Semiconductor）控告英特爾詐欺，指控對方在原定54億美元併購案破局後，以不實陳述促成製造服務合約，隨後又無正當理由終止合作。Tower指出，英特爾的行為已造成其重大損失，光是額外建置產能的成本可能達4.5億美元以上。

聯準會主席看好AI前景 亞股普遍反彈收紅

市場前一天因為對人工智慧（AI）熱潮的疑慮，引發科技股重挫，美國聯邦準備理事會（Fed）主席華許則表示，AI熱潮將為全球...

別只關注特斯拉Roadster！保時捷全新概念超跑Mission S同日亮相

德國豪華車廠保時捷15日發表全新概念超跑，定位在經典的911跑車之上，凸顯該公司正押注更昂貴的車型，以提振低迷的獲利。

日股收高！科技股重挫後反彈 市場關注華許談話

日本東京股市今天收高，科技股在前一個交易日受人工智慧（AI）熱潮疑慮影響重挫後反彈，市場也正關注美國聯邦準備理事會（Fe...

求中國高抬貴手？ 美媒：歐盟擬「1換1」 救ASML供應商

美媒報導，歐盟正與中國談判，希望以「一換一」方式，換取中方解除對德國小型企業「辛德豪瑟材料有限公司」（Sindlhauser Materials GmbH）的制裁，該公司是全球最重要的半導體設備商之一艾司摩爾（ASML）的供應商，而中國的出口管制制裁已威脅到辛德豪瑟生存。中媒則語帶嘲諷指出，這顯示中國稀土反制策略精準命中，逼德國必須來求中國高抬貴手。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。