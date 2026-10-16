別只關注特斯拉Roadster！保時捷全新概念超跑Mission S同日亮相

德國豪華車廠保時捷15日發表全新概念超跑，定位在經典的911跑車之上，凸顯該公司正押注更昂貴的車型，以提振低迷的獲利。

彭博資訊報導，這輛名為Mission S的概念超跑，車身低趴、車頂配有進氣口，以及以賽車為靈感的頭燈，是保時捷執行長萊特斯（Michael Leiters）力圖扭轉這家老牌車廠頹勢迄今最鮮明的例證。這款車不會以限量頂級超跑的形式發售，而是作為持續挑戰法拉利的產品。

萊特斯受訪時表示，這款車的中置引擎平台，可容納不同動力系統，例如採油電動力、或純內燃機；而確切的引擎規格，「仍屬機密」，「但會很符合保時捷的DNA」。雖然他拒絕透露價位，但表示售價會明顯高於911。

保時捷選擇在紐約皇后區的河畔碼頭，展出這輛全新概念車，該公司曾在1950年代初期，於同一地點，為550 Spyder留影，這款小型輕量化跑車由好萊塢明星詹姆士狄恩所駕，協助保時捷在美國站穩腳跟。

保時捷說，Mission S裡的S，有兩種涵義，分別是跑車（sports car）、及德文的跑車工坊（sportwagenschmiede），這款車的設計貼近傳統對跑車的定義，車身低趴寬扁、肌肉感十足的的輪拱、圓形頭燈，外型也向保時捷的經典賽車取經。

這種回歸傳統跑車設計的路線，與法拉利形成鮮明對比。法拉利的電動車Luce，被外界抨擊，有如裝上輪子的智慧手機。

在中國大陸銷量暴跌、美國關稅、電動車轉型失利等利空衝擊下，隸屬於福斯集團的保時捷試圖重振旗鼓，正削減人力、精簡管理階層、減少研發支出，以度過難關，並計劃瞄準更高端的市場來提振獲利。