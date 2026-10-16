聯準會主席看好AI前景 亞股普遍反彈收紅

市場前一天因為對人工智慧（AI）熱潮的疑慮，引發科技股重挫，美國聯邦準備理事會（Fed）主席華許則表示，AI熱潮將為全球經濟帶來巨大效益，亞洲股市今天普遍反彈收紅。

法新社報導，美國通膨數據高於預期，加深市場對聯準會升息的預期，加上資料中心營運商CoreWeave背負巨額債務，其財務健康狀況也引發疑慮，加劇了科技股賣壓。

CoreWeave大量舉債，購買輝達（Nvidia）價格高昂的半導體晶片，該公司股價週三在美股暴跌15.5%，其部分債券殖利率也飆升，反映市場對其未來的憂慮加深。

這進一步加深市場對整個AI科技產業的疑慮，但輝達執行長黃仁勳週四為CoreWeave辯護，表達對其財務健康的信心，提振了市場情緒。

聯準會主席華許（Kevin Warsh）今天則表示，AI是他有生以來對全球經濟「最具影響力的變革」，他預測AI將帶來正面影響，但未來發展道路將「充滿顛簸」。

首爾、東京、香港、上海、新加坡、台北和馬尼拉股市今天收紅。