MSCI意外重砲警告！印尼恐改列獨立市場 股匯雙殺、股市28年最慘

全球指數編製機構MSCI於16日意外警告，可能把印尼股市改列為「獨立」市場，踢出該公司廣受被動式商品追蹤的指數之外，拖累印尼股匯市重挫，股市一度崩跌11%，跌幅是1998年來最大。分析師警告，隨著印尼市場的不確定性加劇，賣壓可能進一步惡化。

MSCI發表聲明表示，儘管印尼當局已宣布改革措施，仍「抱有龐大的市場失能憂慮，包括疑似出現經過協調的交易行為，也缺乏重大執法行動的證據」，「MSCI認為，把印尼持續列為新興市場，不再恰當」，而且「來自市場參與者的回饋顯示」，即便把印尼從新興市場降級為邊境市場，也無法反映問題的嚴重性。

MSCI突拋震撼彈 市場與印尼官員大感意外

因此，MSCI提議將印尼降級為「獨立」市場。獨立市場是未符合新興市場或邊境市場準則的地位，目前包含阿根廷、黎巴嫩、巴勒斯坦、烏克蘭及辛巴威等，還沒有亞太市場被列入，若印尼遭列入，可能被排除在全球被動型指數商品數百億美元資金的追蹤標的之外，迫使追蹤MSCI編製指數、或以其指數為基準的基金，出售印尼股票。

MSCI表示，將持續諮詢市場參與者意見到明年4月30日，預期明年6月30日前決定是否降級印尼為「獨立市場」，除非發現市場治理與機能的明顯改善證據，否則將推動重新分類。

MSCI的聲明比原定的評估期提早了一個月，震驚投資人與雅加達官員，金融服務監理局（OJK）理事會主席Friderica Widyasari Dewi表示，她沒料到MSCI在本周開會後就發表聲明。

股匯雙殺暴跌 股市28年最慘

印尼雅加達綜合指數16日盤中應聲暴跌11.4%至5,193.22點，為六年新低，延續今年來在全球主要股市表現墊底的頹勢。印尼盾兌美元也一度重貶0.8%，報18,087盾兌1美元，是去年8月來最弱。

印尼證交所表示，已採取具體措施提高資本市場的透明度和完整性，執行長Jeffrey Hendrik表示，將要求MSCI進一步說明作出上述決定的依據。

印尼總統普拉博沃近來經濟施政的不確定性，已加劇投資人對印尼市場的憂慮，印尼股市今年來已跌約32%，外資已賣超49億美元，並導致印尼盾匯率今年來貶值約7%，是表現最差的亞洲貨幣。

不確定性加劇 外資恐加速撤離

分析師指出，除非印尼市場地位釐清，否則外資賣壓與印尼市場震盪將持續，雖然全球被動型基金可能會等到MSCI的諮詢期結束，再採取行動，但主動管理式基金可能尋求降低風險。

Alethesia資本市場公司的東南亞國協（ASEAN）專家Angus Mackintosh則認為，MSCI此舉似乎是「下重手」，MSCI的聲明並未反映印尼廣泛上市企業的健全度、與整體經濟現況，把印尼與巴勒斯坦、黎巴嫩等國同列「不合理」。

他指出，印尼已針對市場透明度採取改善行動，但也坦言主要問題仍在於印尼「未能制裁顯然涉及操縱股市的參與者」，「對印尼來說是記警鐘」。