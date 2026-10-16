馬來西亞半導體產業徵才 大學生盼赴台灣取經

馬來西亞積極發展半導體與人工智慧，雪蘭莪州透過設立IC設計園區、培育及招募工程人才，推動產業升級。面對晶片設計與AI應用，參與馬來西亞半導體招募活動的大學生也關注台灣半導體實力，盼有機會赴台灣接受培訓，累積專業能力。

雪蘭莪州政府從14日起主辦為期4天的2026年馬來西亞半導體招募日（MSRD），提供逾1500個工作機會。今年人才招募對人工智慧與軟體開發、韌體與晶片設計、半導體製造與製程工程，以及設備、廠務和工業工程等領域需求殷切，參與企業包括英特爾（Intel）、SanDisk等。

雪蘭莪州掌管投資、貿易與交通事務行政議員黃思漢（Ng Sze Han）在雪蘭莪人工智慧與半導體峰會（AiSEM）致詞指出，馬來西亞先進半導體學院透過國家半導體卓越計畫（NSEP）及全球半導體交流計畫（GSEP），已培訓850名工程師，為半導體產業挹注專業人才。

他表示，雪蘭莪州第一與第二IC設計園區已有20家公司及409名工程師進駐，提前超越年底達到400名工程師的目標。雪蘭莪將與檳城及國民投資機構共同參與總值馬幣1億5000萬令吉（約新台幣11億9000萬元）計畫，結合人才、資金與基礎設施，支持半導體產業發展。

對於雪蘭莪與北馬半導體重鎮檳城的產業分工，黃思漢形容說，兩州是「隊友」，檳城在製造、組裝及測試方面具有優勢，雪蘭莪則聚焦IC設計與晶片創新，希望共同培育能在全球市場競爭的馬來西亞晶片企業。

就讀思特雅大學（UCSI）的印度裔大學生庫哈文德什（Kuhavengdesh）接受中央社記者訪問表示，他希望透過這次的半導體人才招募日了解新興科技，同時尋找實習機會。他對人工智慧相關工作感興趣，盼能運用程式設計，開發供機器使用的系統。

同樣就讀思特雅大學的劉仲迪（Bryan Lew）指出，學校安排學生到場尋找實習機會，並了解馬來西亞半導體產業。他希望從事人工智慧相關工作，透過撰寫程式與訓練AI，將技術應用於機器人。

劉仲迪說，學校已開設人工智慧課程，教授相關知識與開發應用，他也關注台灣半導體產業，認為台積電在晶片製造方面具有實力，若能到台灣企業接受培訓，將是重要的學習機會。

對於台灣在半導體區域產業鏈扮演角色，大馬區域策略研究所（Cross Think Tank）研究員陳日佳（JitKaiChin）受訪指出，大馬下一步不應只追求增加晶圓廠，可運用台灣企業既有的產業網絡，協助本地企業進入先進封裝、測試設備、材料、IC設計、AI伺服器及高效能運算等領域。

他認為，台灣的技術、產品與產業經驗，可結合馬來西亞的製造基礎、工程人才及產業聚落，發展雙向合作，讓大馬從半導體後段製造基地，進一步參與AI半導體與電子系統產業鏈。