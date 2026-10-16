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華許避預告利率決策 市場更篤定月底按兵不動 Fed 傳聲筒解析弦外之音

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
華許說：我們已清楚表明，會讓物價維持穩定，也在約一個月前略微收緊貨幣政策。路透
華許說：我們已清楚表明，會讓物價維持穩定，也在約一個月前略微收緊貨幣政策。路透

聯準會（Fed）主席華許不願預告本月利率決定，也未反駁官員近來不急於升息的說法，讓市場更相信Fed本月底將按兵不動。有「Fed傳聲筒」稱號的華爾街日報記者提米羅斯指出，華許承認AI投資正推升需求，但未像部分同僚那樣，認為這會推高通膨且有必要再升息。

華許周五上午在曼谷出席國際貨幣基金（IMF）年會，與總裁喬治艾娃對談。這是Fed官員進入10月27日至28日會議前的緘默期之前，市場觀察政策方向的重要機會。

他說：「我不會預先判定會議結果，也不認為現在就該說，今年剩下幾次會議可能採取什麼行動。」「Fed已進入新階段，我們不再做這種事。」

談話後，聯邦資金期貨反映的本月升息機率，從約27%降至不到15%。美元對一籃子主要貨幣下跌0.1%至101.932，標普500指數期貨則扭轉跌勢，一度從下跌0.6%轉為上漲。

不預告決策，也未改變市場預期

Fed於9月一致通過升息1碼（0.25個百分點），將聯邦資金利率目標區間提高至3.75%至4%，是2023年以來首次升息。當時公布的預測顯示，多數官員認為今年至少還須再升息一次。

不過，兩周前，與華許商議政策策略的重要官員已釋出不急於本月再升息的訊息，市場隨後大幅降低升息押注。

本周通膨高於預期，又讓Fed是否升息更難拿捏。美國9月CPI年增3.7%，核心CPI年增率從8月的2.4%升至2.6%；核心物價月增0.33%，連續兩個月漲幅偏高，生產者物價也明顯升溫。通膨公布後，本月升息機率一度升至55%。

提米羅斯指出，華許對這些最新數據著墨不多，也未明顯試圖改變投資人預期。他既未支持，也未反駁同僚不急於升息的說法，而是重申不預告決策。

華許說，自9月會議以來，全球情勢「大致符合我們的預期」。他對經濟前景仍樂觀，認為美國龐大的投資增幅並非偶然，而是良好經濟政策的成果，且投資不只限於AI，正在擴大，讓經濟更強健、更能持續成長。

AI推升需求，華許仍看重長期效益

華許認為，AI最終有助提高生產力，增加商品與服務供給，卻不一定會推高物價。但他說：「在走向這種正面供給衝擊的過程中，我們正看到總需求增加。情況就是如此。」

提米羅斯分析，部分Fed官員則更直接指出，AI建設推升近日物價，可能有必要再升息；華許則未作出這樣的結論，而是將需求增加視為轉型過程的伴隨現象，仍期待AI最終帶來效益。

華許也提醒，AI對需求面的影響先於供給面，就業影響則仍不確定。負責研究生產力與就業的工作小組，將於11月16日在舊金山灣區舉行公聽會。

把升息放在全球共同抗通膨的背景下

華許說，各國央行都認知到物價壓力偏高，各自採取行動，形成全球多數地區貨幣政策同步緊縮，「這代表沒有誰能搭便車」。

提米羅斯指出，央行官員有時會擔心同步緊縮加重全球成長阻力，華許這番說法，則將Fed的9月升息放在全球共同抗通膨的背景下，而非美國單獨轉鷹。

市場目前仍預期Fed將在12月再升息。本月會議距美國期中選舉不到一周，無論升息或維持利率，都可能受到比平常更多的政治檢視。

Fed 升息 曼谷

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