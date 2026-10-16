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分手40年老夥伴！美國肯德基棄百事 改供可口可樂 汽水大戰版圖生變

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國肯德基（KFC）已與可口可樂（Coca-Cola）達成協議，美國數千家門市的可樂飲品明年1月起將改為可口可樂。路透
美國肯德基（KFC）已與可口可樂（Coca-Cola）達成協議，美國數千家門市的可樂飲品明年1月起將改為可口可樂。路透

美國肯德基（KFC）表示，已與可口可樂（Coca-Cola）達成協議，美國逾3,000家門市的可樂飲品明年1月起將改為可口可樂，取代原本的百事可樂，為1986年來首見，打擊長期供應肯德基飲料的百事公司（PepsiCo），也成為長期以來「汽水大戰」版圖的最新變遷。

美國肯德基15日宣布，明年1月起，美國約3,500家門市的飲料供應商將改為可口可樂，過渡期預定將在明年春季前完成。肯德基和可口可樂都未揭露協議的財務條件。

不過，肯德基國際事業的許多市場仍將以百事為飲料供應商，而肯德基國際業務的規模遠大於美國業務，去年美國營收僅占全球的12%。華爾街日報指出，百事也將繼續為百勝餐飲（Yum Brands）旗下另一品牌Taco Bell，供應飲料。

美國肯德基與百事的40年合作告終

肯德基的這項協議也顯示肯德基和百事的長期深厚關係出現裂痕，頗具象徵意義。百事在1986年收購肯德基，在1997年分拆餐廳事業後，依然供應肯德基飲料。

肯德基正努力想贏回美國消費者芳心，正主推三明治、雞翅和雞柳條，推動產品多元化，降低對傳統桶裝帶骨炸雞的依賴。

換飲料重振品牌 搶救美國市場銷量

CNBC引述肯德基美國總裁Catherine Tan-Gillespie的內部備忘錄指出，「這個決定是重振肯德基的關鍵一步」，「新的飲品供應、和可口可樂締結新夥伴關係，給予我們創新、滿足不斷改變口味的平台，也給了消費者選擇我們的更多理由」。

百事公司執行長龍嘉德（Ramon Laguarta）上周表示，百事在軟性飲料市場的競爭表現不佳。百事可樂已長期與可口可樂爭奪汽水銷量榜首，但市占已被Dr Pepper等品牌蠶食。

百事原本的美國好市多（Costco）熱食區飲料供應商地位，去年遭可口可樂奪走，萬豪酒店（Marriott）最近也更換飲料供應商，但該公司已和Subway美國事業，簽訂從去年開始的10年供應協議。

可口可樂 肯德基 汽水

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