華許未談利率 先看AI如何改變經濟 Fed工作小組下月舊金山開公聽會

聯準會（Fed）主席華許周五在曼谷表示，Fed委託的生產力與就業工作小組將於11月16日在舊金山灣區舉行公聽會，探討AI對經濟等議題的影響。同在曼谷的英國央行總裁貝里則說，目前幾乎沒有證據顯示，通膨已在英國企業定價與薪資調整中根深柢固。

華許在國際貨幣基金（IMF）年會一場對談中宣布公聽會的安排，但談及貨幣政策或美國經濟展望。他說，專案小組將深入探討的議題，包括AI對經濟的影響。

華許6月成立五個由外部專家組成的專案小組，研究貨幣政策制定的重要領域。他先前說，預期各小組將於今年底前後，向Fed提出建議。

貝里：通膨第二波效應尚不明顯

貝里周五在曼谷出席國際金融協會（IIF）年會時說，英國央行正密切觀察，企業與勞工是否為彌補自身成本上升，進一步調高價格和薪資，讓最初的通膨衝擊引發第二波漲價效應。

他說：「目前看到的跡象相當有限。」「現在還太早。」

英國通膨率目前為3.1%，高於央行2%的目標，預估未來幾個月將升至4%。英國央行本身也認為，這樣的水準應促使政策有所回應。

英國央行貨幣政策委員會將於11月5日決定利率，市場預期將升息1碼，讓基準利率升至4%。委員會內部分歧日深，9月以6比3票決定維持利率不變。

不過，英國央行外部委員格林（Megan Greene）和首席經濟學家皮爾（Huw Pill）在曼谷其他場合上，均警告不應繼續等待更多通膨證據。兩人先前都投票支持升息，擔心第二波效應浮現，主張迅速行動。

貝里則認為，目前政策仍具抑制需求的作用。他說，2月伊朗衝突爆發前，英國央行原本準備在今年降息，「當時市場預估會降息幾次，我認為那大概相當合理」。

英國近日經濟表現也比預期強勁。IMF已將今年英國經濟成長率預估，從1%上修至1.3%；本周公布的官方數據顯示，截至8月的三個月，國內生產毛額（GDP）成長0.7%。

貝里說，英國經濟展現的韌性「比我們原先預期更強」。