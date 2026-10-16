快訊

省吃儉用存千萬…翁失智領不了銀行積蓄 妻淚訴：救命錢無法救自己

台股技術性反彈收盤上漲141點 台積電收低20元

人口探底／2300萬人口數不變…卻老了9歲 人口結構難靠撒錢、移民平衡

聽新聞
0:00 / 0:00

華許未談利率 先看AI如何改變經濟 Fed工作小組下月舊金山開公聽會

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
華許（右）在曼谷的國際貨幣基金（IMF）年會的對談中宣布小組公聽會的安排。路透
華許（右）在曼谷的國際貨幣基金（IMF）年會的對談中宣布小組公聽會的安排。路透

聯準會（Fed）主席華許周五在曼谷表示，Fed委託的生產力與就業工作小組將於11月16日在舊金山灣區舉行公聽會，探討AI對經濟等議題的影響。同在曼谷的英國央行總裁貝里則說，目前幾乎沒有證據顯示，通膨已在英國企業定價與薪資調整中根深柢固。

華許在國際貨幣基金（IMF）年會一場對談中宣布公聽會的安排，但談及貨幣政策或美國經濟展望。他說，專案小組將深入探討的議題，包括AI對經濟的影響。

華許6月成立五個由外部專家組成的專案小組，研究貨幣政策制定的重要領域。他先前說，預期各小組將於今年底前後，向Fed提出建議。

貝里：通膨第二波效應尚不明顯

貝里周五在曼谷出席國際金融協會（IIF）年會時說，英國央行正密切觀察，企業與勞工是否為彌補自身成本上升，進一步調高價格和薪資，讓最初的通膨衝擊引發第二波漲價效應。

他說：「目前看到的跡象相當有限。」「現在還太早。」

英國通膨率目前為3.1%，高於央行2%的目標，預估未來幾個月將升至4%。英國央行本身也認為，這樣的水準應促使政策有所回應。

英國央行貨幣政策委員會將於11月5日決定利率，市場預期將升息1碼，讓基準利率升至4%。委員會內部分歧日深，9月以6比3票決定維持利率不變。

不過，英國央行外部委員格林（Megan Greene）和首席經濟學家皮爾（Huw Pill）在曼谷其他場合上，均警告不應繼續等待更多通膨證據。兩人先前都投票支持升息，擔心第二波效應浮現，主張迅速行動。

貝里則認為，目前政策仍具抑制需求的作用。他說，2月伊朗衝突爆發前，英國央行原本準備在今年降息，「當時市場預估會降息幾次，我認為那大概相當合理」。

英國近日經濟表現也比預期強勁。IMF已將今年英國經濟成長率預估，從1%上修至1.3%；本周公布的官方數據顯示，截至8月的三個月，國內生產毛額（GDP）成長0.7%。

貝里說，英國經濟展現的韌性「比我們原先預期更強」。

Fed 華許 舊金山

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

日韓抗通膨 升息趨勢不變！日銀10月傾向按兵不動

劉憶如／升息抗通膨 諾獎得主看重預期

IMF、世銀打擊全球金融詐騙 推出「曼谷藍圖」 條列12政策

星國貨幣政策不變好意外 評估明年能源危機、AI熱潮將減弱

相關新聞

MSCI意外重砲警告！印尼恐改列獨立市場 股匯雙殺、股市28年最慘

全球指數編製機構MSCI於16日意外警告，可能把印尼股市改列為「獨立」市場，踢出該公司廣受被動式商品追蹤的指數之外，拖累印尼股匯市重挫，股市一度崩跌11%，跌幅是1998年來最大。分析師警告，隨著印尼市場的不確定性加劇，賣壓可能進一步惡化。

被「內捲」壓力逼出海：當中國電動車駛向歐美，全球汽車供應鏈會重組嗎？

第91屆巴黎車展（Mondial de l'Auto）甫於2026年10月12日在法國巴黎凡爾賽門展覽中心（Paris expo Porte de Versailles）盛大開幕，超過60個汽車品牌同場較勁，而其中有一項令人無法忽視的變化：展場上有超過三分之一的車輛來自中國品牌。

華許避預告利率決策 市場更篤定月底按兵不動 Fed 傳聲筒解析弦外之音

聯準會（Fed）主席華許周五談話未改變市場預期，讓投資人更相信Fed月底將維持利率不變。

分手40年老夥伴！美國肯德基棄百事 改供可口可樂 汽水大戰版圖生變

美國肯德基（KFC）表示，已與可口可樂（Coca-Cola）達成協議，美國逾3,000家門市的可樂飲品明年1月起將改為可口可樂，取代原本的百事可樂，為1986年來首見，打擊長期供應肯德基飲料的百事公司（PepsiCo），也成為長期以來「汽水大戰」版圖的最新變遷。

華許未談利率 先看AI如何改變經濟 Fed工作小組下月舊金山開公聽會

聯準會（Fed）主席華許周五在曼谷表示，Fed委託的生產力與就業工作小組將於11月16日在舊金山灣區舉行公聽會，探討AI對經濟等議題的影響。同在曼谷的英國央行總裁貝里則說，目前幾乎沒有證據顯示，通膨已在英國企業定價與薪資調整中根深柢固。

川普喊台韓投資阿拉斯加LNG 前高層估成本恐達750億、批淪選戰工具

阿拉斯加液化天然氣（LNG）計畫是韓美投資談判尚未解決的關鍵問題，但美國總統川普持續向南韓施壓，直接宣布南韓將投資500億美元，並宣稱台灣也同意投資44億美元。然而，曾負責該計畫財務的阿拉斯加州營公司前高層坦格曼（Bruce Tangeman）接受韓媒專訪時，對計畫的經濟可行性提出嚴重質疑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。