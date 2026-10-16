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矽谷晶片新創布局科學運算 Zeus GPU將採台積電製程

中央社／ 舊金山15日綜合外電報導

知情人士透露，晶片設計公司Bolt Graphics尋求募資約1億美元，公司估值約7億美元，目標開發能與輝達及超微競爭的圖形處理晶片。這家矽谷新創據報已完成Zeus圖形處理器架構首輪測試，擬採台積電製程生產晶片。

路透社報導，人工智慧（AI）運算需求激增，加上相關投資熱潮，為輝達（Nvidia）及超微（AMD）等企業帶來數十億美元利潤，也促使這些公司將資源集中於提升底層硬體效能。Bolt Graphics計劃開發專注於非AI領域晶片，用於超級電腦進行的高精度運算，以及電子遊戲所需的圖形處理。

知情人士表示，這輪募資仍在進行中，Bolt Graphics尋求的資金規模及公司估值都可能變動。

這輪募資也可能測試投資人是否仍有意願支持專注於非AI領域的晶片新創企業。

Bolt Graphics執行長辛赫（Darwesh Singh）拒絕評論這輪募資金額及條件，但表示募資工作「已進行得相當深入」。

這家矽谷新創公司初期將鎖定較少數的應用市場，優先服務3D藝術創作者及遊戲開發者等專業客群，未來再進一步拓展至遊戲用圖形處理器（GPU）市場。

開發遊戲晶片並不容易，原因在於新硬體必須具備足夠的軟體支援，才能相容於市面上數以千計的遊戲作品。

Bolt Graphics本週完成旗下Zeus GPU架構首輪測試，此架構主要針對物理模擬運算設計。Bolt計劃採用台積電製程生產最終版晶片。

Bolt Graphics表示，Zeus晶片設計用途包括科學運算、晶片設計及專業繪圖渲染，其中部分工作需要使用稱為FP64的雙精度浮點運算，以執行精度要求較高的計算工作。

過去10年，創投公司對投資晶片新創企業一直相對審慎，因為生產尖端晶片所需成本高昂，而且企業往往需要較長時間才能建立業務、實現商業化。Bolt投入晶片及硬體研發時間約6年。

今年以來，AI相關投資持續吸引大量市場關注，半導體產業尤其明顯。

根據全球新創社群平台Crunchbase數據，2026年前5個月，投資人向半導體新創公司投入約107億美元，照此速度，全年募資規模有望超越2025年全球半導體新創公司籌得的122億美元。

晶片 矽谷 GPU

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