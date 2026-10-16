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川普喊台韓投資阿拉斯加LNG 前高層估成本恐達750億、批淪選戰工具

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普13日在阿拉斯加州造勢時談及阿拉斯加LNG計畫，與會者高舉「興建管線」標語。美聯社
美國總統川普13日在阿拉斯加州造勢時談及阿拉斯加LNG計畫，與會者高舉「興建管線」標語。美聯社

阿拉斯加液化天然氣（LNG）計畫是韓美投資談判尚未解決的關鍵問題，但美國總統川普持續向南韓施壓，直接宣布南韓將投資500億美元，並宣稱台灣也同意投資44億美元。然而，曾負責該計畫財務的阿拉斯加州營公司前高層坦格曼（Bruce Tangeman）接受韓媒專訪時，對計畫的經濟可行性提出嚴重質疑。

阿拉斯加LNG計畫將興建約1300公里長的管線，把天然氣從北極海沿岸的北坡（North Slope）地區輸送至阿拉斯加南部的尼基斯基（Nikiski），液化後出口至南韓及其他亞洲國家。隨著阿拉斯加州成為11月期中選舉的選戰焦點，川普政府也持續將該計畫宣傳為當地一項重大經濟成就。

坦格曼自2010年擔任阿拉斯加州資深稅務官員起，就參與這項計畫，2014年至2016年間則擔任州營阿拉斯加天然氣管線開發公司（Alaska Gasline Development Corporation，AGDC）副總裁兼財務長。他14日接受韓民族日報視訊專訪時指出，阿拉斯加LNG計畫10年前估計成本約440億美元，如今開發商提出的估計卻只有445億至545億美元，批評該公司與州政府的預測過於樂觀。

他認為，經過10年，建設成本不可能只增加100億美元。熟悉該計畫的人士估計至少需要600億美元，他自己則估計總成本可能達700億至750億美元。全球主要能源公司早在10年前就因擔憂經濟可行性而放棄這項計畫。他談到當時與AGDC合作的能源公司時說：「正是他們說這個計畫行不通，然後退出了這個計畫。」

坦格曼表示，他在AGDC任職時「百分之百」支持這項計畫，但過去一年半逐漸產生疑慮。他認為，計畫已成為阿拉斯加州政治角力的工具，當地甚至印製「興建管線」（Build the Line）的汽車保險桿貼紙。他說：「我認為，事情已經發展到他們根本不在乎經濟效益的地步，只是不斷喊著『興建管線』。」

他指出，阿拉斯加LNG計畫自1970年代起就持續討論，最大的障礙始終是長達1300公里的鋼製管線，龐大的建設成本使計畫難以具備經濟可行性。相較於德州興建地面管線時氣溫穩定、沒有凍脹問題，阿拉斯加的施工條件更加嚴苛，克服這些困難也需要付出高昂成本。

至於阿拉斯加州為何經過50多年爭論仍無法放棄計畫，坦格曼解釋，北坡地區蘊藏驚人的天然氣資源，但在全州遠超過半數人口居住的安克拉治（Anchorage）一帶，庫克灣（Cook Inlet）的天然氣供應正逐漸減少，當地已開始討論未來幾年可能需要進口天然氣。許多居民認為，只要能將北坡天然氣輸送至安克拉治及沿海港口，就能解決所有人的問題。

坦格曼說：「我們無法獨力推動這項計畫，所以才會與南韓及其他實體洽談。我們需要財務協助，當然也需要出口天然氣的需求。因此，我們永遠無法單獨完成這項計畫。我們需要像南韓這樣的合作夥伴。」

川普 阿拉斯加 南韓

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