限制中國油電車後 歐盟擬再瞄準化學品與工業機械

POLITICO政治新聞網引述知情人士披露，在與中國達成油電混合車銷歐數量設限的協議後，歐盟下一步將把化學品與工業機械列入優先，保護歐陸產業免受中國競爭衝擊。

知情人士透露，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursulavon der Leyen）將向各成員國領袖說明，布魯塞爾正研議如何保護這兩個產業。

歐盟貿易執委塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）上週與北京達成協議，將明年中國油電混合車的年銷歐量限制在35萬輛，不到預計今年交車量的一半。隨歐中雙邊貿易逆差持續擴大，歐洲各國政府已呼籲進一步保護其他產業，避免中國進口產品大量湧入。

根據德國工具機製造商協會（VDW）數據，中國2025年超越德國，成為全球最大工具機出口國。中國工具機出口額成長13%達86億歐元；德國出口額則下滑10%，降至70億歐元。

化學品產業也出現類似情況。過去10年中國產品占歐盟化學品進口總額的比重已增加至原來的兩倍，目前占比達18%。

塞夫柯維奇上週在北京表示，油電混合車協議將成為其他產業的「藍圖」。歐盟執委會一名高層12日表示，執委會也接獲風力發電與家具產業對中國產品湧入所提出的陳情。

塞夫柯維奇表示，歐盟針對油電混合車的保障措施預計在12月前準備就緒。措施內容包括設定進口配額，超過配額的進口車輛則須課徵關稅。他並指出，相關措施將符合世界貿易組織（WTO）規定。

目前不清楚針對化學品與工具機祭出新保障措施的提議，是否已獲中方諒解；分析師警告，北京很可能反對任何新的貿易限制措施。

荷蘭國際集團（ING Group）大中華區首席經濟學家宋林（Lynn Song）表示，抑制進口油電混合車激增的協議屬僅此一次的例外舉措，北京不太可能在其他產業再採取相同做法。