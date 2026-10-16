快訊

台灣寶可夢中心開賣16款新品！「頭暈寶可夢」必收藏 皮卡丘悠遊卡太Q

助人反賠11萬！退休教授好心扶婦挨告心寒 法官仍勸行善遭網酸：好意思？

監守自盜！台南保全支開菜鳥 劫運鈔車上千萬鉅款騎車逃逸

聽新聞
0:00 / 0:00

哈佛靠SpaceX投資大豐收 台積電躍第二大持股 年賺27.1%財務壓力仍緊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

哈佛大學校產基金受惠於股市上漲及SpaceX等創投布局，6月止一年報酬率達27.1%，資產增至創紀錄的680億美元。不過，投資大豐收仍難完全抵銷川普政府削減研究經費及增稅的衝擊，校方也警告，不能指望年年重現高額報酬。

哈佛周四公布，截至6月底的2026會計年度，捐贈基金資產增加約110億美元，創2021年以來最佳年度投資表現，也遠高於美國大型大學校產基金扣除費用前約19%的報酬率中位數。

負責管理校產基金的哈佛管理公司執行長納瓦卡（NP "Narv" Narvekar）說，這次「出色」的表現，主要來自創投、上市股票及避險基金。彭博彙整資料顯示，哈佛基金過去十年年化報酬率約11%。

SpaceX投資報酬亮眼，創投布局也有風險

哈佛近年加重私募股權布局，這類資產占投資組合的比重，已從五年前的34%升至46%。其中，著重年輕及快速成長企業的創投與成長型股權投資，比重從一年前的24%增至31%。

這些投資過去幾年曾拖累績效，今年卻隨未上市科技公司估值大漲而翻身。哈佛截至6月底持有價值逾20億美元的SpaceX股票，是投資獲利的重要來源。

哈佛這一年度另新增台積電（2330）ADR732,022股，持股市值增至3.50億美元，成為第二大持股。因申報13F未揭露交易成本，無法確認台積電對績效的貢獻。

但高度集中於創投，也讓未來報酬更受科技公司估值影響。服務校產基金的科技公司Institutional LPs創辦人凱西（Philip Casey）說，哈佛今年積極承擔風險的策略大獲成功，但AI熱潮及集中的創投布局，也可能成為弱點，這類投資的情勢可能迅速逆轉。

納瓦卡同樣提醒：「超高報酬之後，短期報酬有時可能偏低，甚至轉為負值。」他說，這不是預測市場，而是評估投資組合風險時，必須留意的歷史規律。他也重申，仍計劃退休。

投資賺得多，不代表校方能自由花用

哈佛本年度出現約1億美元盈餘，扭轉前一年度約同額的虧損。但校方說，若未凍結徵才、透過自然離職及組織調整縮減人力，年度收支仍會赤字。全年薪資支出減少1.04億美元，降幅3.8%。

川普政府以校園反猶太主義等問題為由，試圖凍結數十億美元聯邦研究經費，並限制國際學生。哈佛提告後，已在兩案取得聯邦法院有利裁決，但上訴仍在進行，政府也持續展開新調查。

哈佛約四成營運收入來自校產基金，但許多捐款附有指定用途，投資獲利無法全數自由動用。校方說，強勁報酬既不會立即帶來可靈活運用的資金，也無法單靠投資解決經常性收支缺口。

哈佛本年度募得15億美元捐款，比前一年增加約2億美元；其中，可立即使用的捐款達創紀錄的6.4億美元。不過，校方強調，這些資源只能協助因應衝擊，無法長期取代支應教學與研究的穩定收入。

SpaceX 哈佛 台積電

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台股今年大漲62% 基金經理人反掀離職潮：替人操盤不如自己賺

績效前20%投資人都買什麼基金？擁這資產占九成

投資阿拉斯加 LNG 計畫44億美元從哪來？葉俊顯：須向經濟部確認

美元資產信心降／台外匯存底集中美元 另有考量

相關新聞

川普喊台韓投資阿拉斯加LNG 前高層估成本恐達750億、批淪選戰工具

阿拉斯加液化天然氣（LNG）計畫是韓美投資談判尚未解決的關鍵問題，但美國總統川普持續向南韓施壓，直接宣布南韓將投資500億美元，並宣稱台灣也同意投資44億美元。然而，曾負責該計畫財務的阿拉斯加州營公司前高層坦格曼（Bruce Tangeman）接受韓媒專訪時，對計畫的經濟可行性提出嚴重質疑。

影／特斯拉跑車Roadster飛起來了！量產要等2028年 訂金5萬美元

特斯拉（Tesla）周四展示延宕多年的新款Roadster跑車，靠與SpaceX合作開發的壓縮空氣推進器，在空中完成受控翻轉，短暫懸浮後落地。不過，這款自2017年就開始收訂金的跑車，預計2028年才投產，售價尚未公布。

台灣成亞洲基金首選市場 下一波AI熱潮也被看好受惠最多

台灣成為亞洲基金最看好的市場。美銀證券10月調查顯示，台灣淨加碼比率達50%，領先日本的45%與南韓的15%。對於下一階段人工智慧（AI）熱潮，35%受訪者認為台灣將受惠最多，高於美國的25%，中國則連續兩個月拿到零票。

哈佛靠SpaceX投資大豐收 台積電躍第二大持股 年賺27.1%財務壓力仍緊

哈佛大學校產基金受惠於股市上漲及SpaceX等創投布局，6月止一年報酬率達27.1%，資產增至創紀錄的680億美元。不過，投資大豐收仍難完全抵銷川普政府削減研究經費及增稅的衝擊，校方也警告，不能指望年年重現高額報酬。

科技股賣壓湧現 誰值得逢低買？專家點名布局標的與進場時機

科技股近一周遭遇賣壓，投資人重新評估主要人工智慧（AI）企業的成長前景，也憂心聯準會下一步動向，會衝擊仰賴外部融資的業者。不過，MarketWatch報導指出，此時急於退出科技股可能代價高昂，因股價回檔也帶來逢低布局機會，關鍵在於慎選標的。

黃仁勳力挺帶動日韓股反彈 台積財報好為何難止跌？毛利率成焦點

日韓股市周五反彈，MSCI亞太指數上漲0.6%，三星電子及SK海力士走高。輝達執行長黃仁勳力挺CoreWeave，緩和市場對AI業者財務狀況的疑慮，帶動逢低買盤進場。不過，台積電財報及展望雖優於預期，ADR周四仍跌1.8%，台股外資賣壓和偏高的融資餘額，也讓反彈力道受到考驗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。