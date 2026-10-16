快訊

台灣寶可夢中心開賣16款新品！「頭暈寶可夢」必收藏 皮卡丘悠遊卡太Q

助人反賠11萬！退休教授好心扶婦挨告心寒 法官仍勸行善遭網酸：好意思？

監守自盜！台南保全支開菜鳥 劫運鈔車上千萬鉅款騎車逃逸

聽新聞
0:00 / 0:00

影／特斯拉跑車Roadster飛起來了！量產要等2028年 訂金5萬美元

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
特斯拉新款Roadster跑車靠壓縮空氣推進器完成空中翻轉與短暫懸浮，預計2028年才投產，售價尚未公布。路透
特斯拉新款Roadster跑車靠壓縮空氣推進器完成空中翻轉與短暫懸浮，預計2028年才投產，售價尚未公布。路透

特斯拉Tesla）周四展示延宕多年的新款Roadster跑車，靠與SpaceX合作開發的壓縮空氣推進器，在空中完成受控翻轉，短暫懸浮後落地。不過，這款自2017年就開始收訂金的跑車，預計2028年才投產，售價尚未公布。

綜合彭博資訊與CNBC報導，展示會在德州韋科（Waco）附近的SpaceX測試基地舉行。白色原型車衝上彎曲斜坡後騰空翻轉，還跳過包括電動卡車Semi在內的自家車款。

新款Roadster採雙座設計，搭載類似Cybertruck的線控轉向系統。依特斯拉現場計時，從靜止加速至時速60英里（約97公里）不到1秒。

不過，這款跑車對業績的助益可能有限。Zacks Investment Research股票策略師Andrew Rocco指出，Roadster能炒熱品牌話題，但售價高、潛在市場小，難以改善銷售或獲利。

彭博也指出，受成本、安全、法規與實用性限制，會飛的版本不太可能向一般消費者販售。

特斯拉近幾周重新開放美國、加拿大與中國消費者預訂，訂金為5萬美元。該公司自2017年開始收取訂金以來，已錯過所有原定交車時程。

Roadster空中翻轉、懸浮實測，影片請看這裡。

特斯拉 跑車 Tesla

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

馬斯克大讚美光價格合理 怒嗆其他記憶體廠「簡直在敲詐」

Volvo擴大與輝達合作 2030年前導入新一代自駕技術

IEA急釋逾2,000萬桶柴油！CNBC揭真實買油成本 恐比期貨價高逾30美元

台灣赴美建AI供應鏈 德州首座園區最高砸40億美元 龔明鑫：不只一座

相關新聞

影／特斯拉跑車Roadster飛起來了！量產要等2028年 訂金5萬美元

特斯拉（Tesla）周四展示延宕多年的新款Roadster跑車，靠與SpaceX合作開發的壓縮空氣推進器，在空中完成受控翻轉，短暫懸浮後落地。不過，這款自2017年就開始收訂金的跑車，預計2028年才投產，售價尚未公布。

台灣成亞洲基金首選市場 下一波AI熱潮也被看好受惠最多

台灣成為亞洲基金最看好的市場。美銀證券10月調查顯示，台灣淨加碼比率達50%，領先日本的45%與南韓的15%。對於下一階段人工智慧（AI）熱潮，35%受訪者認為台灣將受惠最多，高於美國的25%，中國則連續兩個月拿到零票。

川普喊台韓投資阿拉斯加LNG 前高層估成本恐達750億、批淪選戰工具

阿拉斯加液化天然氣（LNG）計畫是韓美投資談判尚未解決的關鍵問題，但美國總統川普持續向南韓施壓，直接宣布南韓將投資500億美元，並宣稱台灣也同意投資44億美元。然而，曾負責該計畫財務的阿拉斯加州營公司前高層坦格曼（Bruce Tangeman）接受韓媒專訪時，對計畫的經濟可行性提出嚴重質疑。

哈佛靠SpaceX投資大豐收 台積電躍第二大持股 年賺27.1%財務壓力仍緊

哈佛大學校產基金受惠於股市上漲及SpaceX等創投布局，6月止一年報酬率達27.1%，資產增至創紀錄的680億美元。不過，投資大豐收仍難完全抵銷川普政府削減研究經費及增稅的衝擊，校方也警告，不能指望年年重現高額報酬。

科技股賣壓湧現 誰值得逢低買？專家點名布局標的與進場時機

科技股近一周遭遇賣壓，投資人重新評估主要人工智慧（AI）企業的成長前景，也憂心聯準會下一步動向，會衝擊仰賴外部融資的業者。不過，MarketWatch報導指出，此時急於退出科技股可能代價高昂，因股價回檔也帶來逢低布局機會，關鍵在於慎選標的。

黃仁勳力挺帶動日韓股反彈 台積財報好為何難止跌？毛利率成焦點

日韓股市周五反彈，MSCI亞太指數上漲0.6%，三星電子及SK海力士走高。輝達執行長黃仁勳力挺CoreWeave，緩和市場對AI業者財務狀況的疑慮，帶動逢低買盤進場。不過，台積電財報及展望雖優於預期，ADR周四仍跌1.8%，台股外資賣壓和偏高的融資餘額，也讓反彈力道受到考驗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。