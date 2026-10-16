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台灣成亞洲基金首選市場 下一波AI熱潮也被看好受惠最多

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美銀調查顯示，台灣成為亞洲基金最看好的市場，35%受訪者認為台灣將在下一階段AI熱潮中受惠最多。路透
美銀調查顯示，台灣成為亞洲基金最看好的市場，35%受訪者認為台灣將在下一階段AI熱潮中受惠最多。路透

台灣成為亞洲基金最看好的市場。美銀證券10月調查顯示，台灣淨加碼比率達50%，領先日本的45%與南韓的15%。對於下一階段人工智慧（AI）熱潮，35%受訪者認為台灣將受惠最多，高於美國的25%，中國則連續兩個月拿到零票。

亞洲基金對AI的投資意願也升溫，45%受訪者仍加碼AI或在相關類股間調整布局，高於前次的25%。七成認為，AI能否轉化為實際收入，將是未來12個月亞太股市的最大驅動力。

相較之下，中國、印度與印尼並列最不受青睞市場，中國淨減碼比率由15%升至25%。

不過，美銀另一份全球基金經理人調查顯示，科技股曝險已達六年來最高，加碼科技股的基金經理人占比由上月30%升至37%，為2020年8月以來最高。全球半導體股更被視為最擁擠的交易。

全球受訪者中，45%認為2027年將出現AI泡沫，42%不認同。隨著投資人開始質疑，龐大AI支出能否帶來相稱回報，部分投資熱情正逐漸退潮。

兩份調查均於10月2日至8日進行，亞洲調查涵蓋95人，全球調查則有161人。

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