升息預期+基建成本飆 全球AI龍頭股市值蒸發32兆

全球人工智慧（AI）與半導體類股15日延續跌勢。受升息預期加溫、AI基建融資成本暴增等多重利空打擊，全球市值最高的20家AI與半導體企業這週市值合計蒸發逾1兆美元（約新台幣32兆）。

財經新聞網CNBC報導，美股晶片巨頭15日普遍走跌，輝達（Nvidia）下跌1.84%，超微（AMD）下跌1.5%，英特爾（Intel）跌約2.8%，伺服器大廠戴爾（Dell Technologies）重挫6.8%。美光科技（Micron）股價則震盪劇烈，最終逆勢收漲1.87%。

相較之下，新興雲端運算業界（neoclouds）呈現開低走高的反彈走勢。CoreWeave終場上漲5.94%，Nebius上揚1.29%，IREN小跌作收。輝達執行長黃仁勳一番話似緩解市場對AI投資熱潮的疑慮，帶動新興雲端運算業者股價反彈。

黃仁勳在瑞典斯德哥爾摩接受彭博（BloombergNews）採訪時說，他認為輝達沒必要為CoreWeave提供融資擔保，並說「他們的資金成本其實正在下降」。

● 亞歐科技硬體類股重挫 日韓晶片鏈成重災區

然而15日亞洲與歐洲科技硬體類股的賣壓加劇。韓國記憶體晶片巨頭SK海力士（SK Hynix）慘跌逾10%，三星電子重挫8.73%；相關供應鏈如LGInnotek、首爾半導體（Seoul Semiconductor）與三星SDI跌幅也落在6%至9%之間。

日股同樣慘烈。科技投資巨頭軟銀集團（SoftBank）下挫7.9%，晶片測試設備龍頭愛德萬測試（Advantest）崩跌近14%，東京威力科創（TokyoElectron）與瑞薩電子（Renesas Electronics）分別下跌6.45%及8%；全球晶圓代工龍頭台積電（TSMC）也下跌1.81%。

歐洲方面，艾司摩爾（ASML）小幅走跌，英飛凌科技（Infineon Technologies）跌5%，ASM國際（ASMInternational）重挫7%。

● 拋售潮3大導火線：高借貸成本、產能過剩與通膨

這波跌勢反映投資人日益擔憂，借貸成本上升恐拖累建置AI基礎設施所需的龐大資本支出，進而對受惠於AI投資熱潮的科技企業造成壓力。

博通（Broadcom）與英特爾的執行長12日警告，融資可能成為AI產業蓬勃發展的一大阻力。博通執行長陳福陽表示，相較晶片或電力短缺，融資問題可能對AI產業擴張構成更大挑戰。

另一打擊市場信心的因素則是全球記憶體晶片可能最快2029年就會出現供過於求；隨AI需求激增，製造商正擴大產能以滿足需求，市場因此開始擔憂未來可能出現供給過剩。中國長鑫存儲科技（CXMT）上週末表示，已在一種新架構上取得突破，可將更多資料塞進更小的空間，提高記憶體密度，顯示記憶體市場競爭更趨激烈。

這波全球半導體類股拋售潮緊接在14日華爾街股市重挫之後。由於美國通膨數據高於預期，引發市場擔憂聯準會（Fed）可能進一步升息，美股科技類股應聲下挫。

私募投資基金Yorkville Ives科技分析師艾夫斯（DanIves）表示，近期AI類股被拋售，反映市場日益擔憂大規模AI基建的融資成本；目前美國公債殖利率已攀升至5%以上。不過他也指出，市場對AI運算能力的基本需求依然強勁。

艾夫斯還說，這波最新回檔為投資人提供買進機會，儘管市場對融資成本的疑慮日益升高，AI基礎設施投資熱潮仍處於初期階段，仍有很大潛力。