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科技股賣壓湧現 誰值得逢低買？專家點名布局標的與進場時機

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
科技股近一周遭遇賣壓，專家看好戴爾、科技七雄與資安股的布局機會，半導體股則仍待止穩。法新社
科技股近一周遭遇賣壓，專家看好戴爾、科技七雄與資安股的布局機會，半導體股則仍待止穩。法新社

科技股近一周遭遇賣壓，投資人重新評估主要人工智慧（AI）企業的成長前景，也憂心聯準會下一步動向，會衝擊仰賴外部融資的業者。不過，MarketWatch報導指出，此時急於退出科技股可能代價高昂，因股價回檔也帶來逢低布局機會，關鍵在於慎選標的。

Founders ETFs投資組合經理人莫納漢（Michael Monaghan）看好戴爾（Dell）。該股本周以來大跌逾20%，周四更是標普500指數表現最差的成分股。但戴爾在提供企業於自家場域部署的AI伺服器市場占據優勢，就長期投資而言，此時是絕佳買進機會。

Truist投資長勒納（Keith Lerner）則尚未進場撿便宜半導體股。他表示，費城半導體指數正逼近9月低點，希望先看到價格止穩。

他建議選擇科技七雄等受高利率影響較小的大型龍頭。微軟、亞馬遜與Alphabet月底公布財報，雲端業務料將繳出強勁業績。

勒納指出，科技類股在這波多頭期間大漲約240%，但也歷經五次兩位數回檔，當前賣壓可能是健康跡象，因為市場修正通常要等領漲股也受挫後，才會告一段落。資金撤出科技龍頭，標普500等權重指數也可望受惠。

硬體以外，莫納漢看好資安業者CrowdStrike與Zscaler。

Evercore ISI分析師馬特尼（Kirk Materne）認為，在投資人更重視AI投資回報之際，營收穩定、客戶關係深厚且持續創造現金的軟體企業，正變得更有吸引力。

科技股 布局 標普

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