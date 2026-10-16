台股今年大漲62% 基金經理人反掀離職潮：替人操盤不如自己賺

台股今年大漲62%，漲幅居全球主要股市之冠，卻讓部分基金經理人和分析師決定離職。彭博報導，個人交易限制讓他們難以分享選股成果，轉往交易較自由、分紅更優厚的民間投資公司。

MoneyDJ資料顯示，國內規模最大的20檔股票型共同基金中，同一位經理人任職超過三年的，不到一半。台新投顧策略長黃文清指出，這股趨勢已無法忽視。民間投資公司四處成立，掌握的資金也愈來愈大。

選對股票，卻只能替別人賺錢

彭博訪問到一位40歲基金經理人，2024年將一家AI伺服器零組件供應商列為基金最大持股。這檔股票隔年大漲逾五倍，今年又漲六倍，但受交易規範限制，他個人一股也沒買。今年7月，他轉往分紅更優厚、個人投資更自由的民間投資公司。

他說：「這讓我有很強的相對剝奪感。能自由買進這檔股票的人，最後賺得比我還多。」

薪資也是原因。業界人士及獵才資料顯示，台灣基金經理人的起薪通常約為香港同業一半，隨年資增加，差距仍存在。傳統資產管理公司不只流失資深人才，也更難吸引年輕人，部分業者因此降低徵才門檻。

依績效與年資不同，台灣基金經理人年薪約為12.4萬（約新台幣400萬元）至31.1萬美元，香港同業的基本年薪則介於22.9萬至63.7萬美元。

交易與手機限制，業者爭取鬆綁

台灣並無法律全面禁止投資專業人士買股，但業界自律規範限制基金經理人及投資部門主管，在公司基金或全權委託帳戶交易個股前後七個營業日內，買賣同一股票及相關衍生商品，實際上大幅壓縮個人投資空間。

部分公司還要求員工上班繳交手機、筆電及智慧手表，直到下午1時30分收盤才能取回，有些另設安檢或攝影機。

統一投顧董事長黎方國說，績效好的經理人難免會想：為什麼我要忍受這一切？但主管機關認為嚴格規範有助防弊，目前沒有容易的解方。

金管會說，正蒐集資料、檢討手機與個人交易規範，兼顧市場發展、利益衝突防範及投資人保護。截至9月，投信登錄員工仍增至4,729人，高於去年底的4,581人。