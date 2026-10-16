Meta推出新款開放權重AI模型 目標中國競爭對手

Meta推出新款開放權重AI模型Muse Spark Open，宣稱性能可與中國頂尖開發商匹敵，部分表現更勝一籌，此新模型並針對蘋果M5 Ultra晶片最佳化，顯示兩大科技巨擘罕見合作。

法新社報導，Meta今天推出新款開放權重（open-weight）AI模型，宣稱可與中國主要開發商的同類產品較勁，部分情況下表現甚至更優。Meta人工智慧長汪滔（Alexandr Wang）在X平台寫道，Muse SparkOpen「是迄今最強大的美國開放權重模型」。

有別於所謂封閉式模型，例如Anthropic的Claude或OpenAI的ChatGPT，開發者可下載開放權重模型的參數（即權重），再進行客製化。

過去幾年，中國開發商已成為AI模型開放權重市場的主導者。

阿里巴巴（Alibaba）的通義千問（Qwen）、月之暗面（Moonshot AI）的Kimi K3，以及智譜（Z.ai）的GLM模型，長期以來被視為全球開放權重領域的領先者，但Meta宣稱其新款開放模型如今已能在相近水準上競爭。

Meta在部落格貼文中說，Muse Spark Open「專為程式設計與代理工作打造」，「擅長長期任務、複雜軟體工程與多步驟推理」，並補充新模型已整合「強大的安全防護措施」。

Meta說，Muse Spark Open也針對蘋果（Apple）先進的M5 Ultra晶片「最佳化」，顯示兩大科技巨擘之間罕見的合作關係。

Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）在X平台寫道，新模型「在新款Mac Studio上運行表現極佳，這要歸功於」與蘋果及其新任執行長特納斯（JohnTernus）的合作。

特納斯於9月接替庫克（Tim Cook）出任蘋果掌門人，他回應說，「在桌上能以如此高效能執行MuseSpark Open此水準與規模的模型，真是太棒了。MacStudio持續突破裝置端AI的界限！」

不過，Muse Spark Open仍需要龐大算力。Meta表示，使用者可在兩台搭載M5 Ultra晶片的Mac Studio運行此模型，在自己的桌面上打造一台「超級電腦」。

這項發表距離Meta宣布最新封閉式模型僅隔數天。

Meta已於12日發表名為Wonder與Wonder Full的兩款新「前沿」模型，宣稱可與最先進版本的ChatGPT和Claude相提並論。

Meta的AI發展最初聚焦於開放模型，但近來祖克柏已推動公司與OpenAI及Anthropic一較高下。

Meta於4月推出Spark模型，標誌著與旗下開源模型Llama分道揚鑣，後者表現落後於業界其他對手。