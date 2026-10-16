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黃仁勳力挺帶動日韓股反彈 台積財報好為何難止跌？毛利率成焦點

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
黃仁勳在斯德哥爾摩一場活動上接受彭博訪問時說：「CoreWeave的實力每天都在增強。」 彭博資訊
黃仁勳在斯德哥爾摩一場活動上接受彭博訪問時說：「CoreWeave的實力每天都在增強。」 彭博資訊

韓股市周五反彈，MSCI亞太指數上漲0.6%，三星電子及SK海力士走高。輝達執行長黃仁勳力挺CoreWeave，緩和市場對AI業者財務狀況的疑慮，帶動逢低買盤進場。不過，台積電財報及展望雖優於預期，ADR周四仍跌1.8%，台股外資賣壓和偏高的融資餘額，也讓反彈力道受到考驗。

美股標普500指數周四收漲0.3%，費城半導體指數則從盤中最多下跌4.4%，收斂至跌不到1%。黃仁勳說，CoreWeave實力持續增強，資金成本也在下降，暫時安撫AI股投資人。

不過，亞洲早盤那斯達克100指數期貨仍跌0.5%，顯示投資人尚未完全放心。市場也將關注聯準會（Fed）主席華許在曼谷的談話，尋找本月是否再升息的線索。

韓股跌深吸引買盤，台股仍面臨外資調節

韓台股市都受到AI投資疑慮衝擊，但籌碼狀況不同。南韓今年以來外資賣超金額已超過台灣的兩倍，SK海力士較今年高點跌逾五成。在高頻寬記憶體（HBM）仍傳出供不應求之際，跌深股價開始吸引買盤，美國交易員也湧入Direxion每日三倍做多南韓ETF。

周五開盤前，Kospi期貨預告韓股將有較強反彈，台股則偏向平盤開出，反映短線交易員較青睞跌幅更深的韓股。

台股周四外資賣超約100億美元，創下史大最大賣超規模，過去12個月累計流出約700億美元。台積電強勁財報未能止住賣壓，ADR在大量成交下續跌，溢價率也僅略高於一成。

這波調節並非企業基本面轉弱。台積電業績強勁，台灣AI伺服器及網通業者營收也快速成長；但這些利多已廣為市場掌握，島內投資人持股部位偏高、融資餘額仍高，外資撤出時，股價更容易受到衝擊。

分析師看台積電：需求強，毛利率是分歧所在

台積電第3季營收1.49兆元、稅後純益7,631億元，均優於市場預估。毛利率66.4%，略低於市場預期的66.5%；營業利益率58.7%，則高於預估的58.1%。

第4季營收預估為523億至543億美元，中間值533億美元，高於市場預估的503.5億美元；毛利率預估65%至67%。分析師大致肯定需求與成長展望，分歧主要在2奈米量產及海外擴廠，將對獲利率造成多大影響。

Wedbush維持正面看法，認為營收與獲利優於預期，加上輝達、博通等大客戶對2027年以後的展望遠超原先預期，有利台積電。伯恩斯坦也指出，即使市場期待已高，第4季營收季增14%、全年成長44%的展望，仍超出預期。

摩根大通預期，先進製程供需缺口擴大，台積電可能加快擴產，2027、2028年資本支出分別增至900億及1,090億美元，美元營收各成長40%及28%。但新製程快速量產、美國廠擴建，也可能讓未來兩年毛利率難以明顯突破目前區間。

高盛同樣認為，2奈米擴產更快、海外廠成本較高，是短期毛利率不如預期的原因；管理層對晶圓製造及先進封裝的技術優勢，仍有信心。

彭博行業研究則較樂觀，認為價格及先進製程產品比重提高，可望比預期更有效吸收2奈米量產成本，市場目前約66%的2027年毛利率預估，仍有上修空間。Vital Knowledge則提醒，AI需求雖強，非AI晶片市場需求仍較疲弱。

相較於韓股，外資正大舉退出台股。/擷自彭博
相較於韓股，外資正大舉退出台股。/擷自彭博

黃仁勳 財報 韓股

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