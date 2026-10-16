從隱私交鋒到AI合作 蘋果與Meta聯手 讓大型模型進駐Mac Studio桌電

蘋果（Apple）與Meta多年來關係緊張，如今在人工智慧（AI）浪潮下罕見聯手。雙方周四宣布合作，開發者可串聯二至四台高階Mac Studio桌電，在本機執行Meta最新開放權重模型Muse Spark Open，用來寫程式、分析影片並執行其他AI代理任務。

CNBC報導，這款模型擁有8,160億個參數，開發者可下載模型權重，授權條款允許有限度商業使用。兩家公司表示，在本機執行模型，能提升資料安全性，也節省雲端運算費。

Meta人工智慧長汪滔（Alexandr Wang）表示，許多強大的開放權重模型太大，一般個人電腦難以負荷，Mac Studio的記憶體容量則讓執行這款模型變得可行。雙方也調校模型，提升執行速度。

不過，硬體所費不貲。搭載M5 Ultra晶片、256GB記憶體的Mac Studio，每台至少要10,799美元，使用者還須購買多台。512GB記憶體版本將於本月稍晚上市。

這項合作也反映雙方關係轉變。蘋果2021年推出隱私新制，限制廣告精準投放，Meta曾估計因此減少2022年營收100億美元。如今特納斯（John Ternus）上月接任蘋果執行長後，雙方公開攜手，但均未透露是否將進一步深化合作。