黃仁勳力挺 CoreWeave逆轉漲5.9% 市場仍估五年違約機率逾六成

輝達執行長黃仁勳周四力挺CoreWeave，他說這家AI雲端業者實力增強、資金成本下降，帶動股價由跌轉漲，收盤反彈5.9%。但信用違約交換價格仍反映，市場估計該公司五年內違約機率逾六成，債務疑慮尚未消除。

黃仁勳在斯德哥爾摩一場活動上接受彭博訪問時說：「CoreWeave的實力每天都在增強。」「我很樂觀。他們的資金成本實際上正在下降。」他也說，輝達不必為CoreWeave提供財務支援。

這番談話帶動CoreWeave扭轉早盤跌勢，周四收盤上漲5.9%，收每股69.69美元。該股前一天才重挫15.5%，創2月以來最大跌幅。

CoreWeave是輝達的重要客戶，輝達也是CoreWeave第二大股東，持股約一成。CoreWeave等業者在供應商協助下大舉舉債，擴建AI基礎設施，也引發市場質疑，這種循環融資是否製造了虛假需求。

黃仁勳力挺，債市仍不放心

CoreWeave多年來確實曾取得更優惠的借款利率，但本周債券價格已跌至通常被視為顯示財務困境的水準。

ICE Data Services資料顯示，為CoreWeave債務投保五年違約保障的成本，周四盤中一度上升74.5個基點，達1,194.5個基點，創歷史新高。信用違約交換（CDS）價格反映，市場估計該公司未來五年違約機率超過60%。

投資人四個月前以面額買進、2032年到期的債券，周三報價約為每一美元面額78美分，連馬斯克都在社群平台驚呼「糟糕」。

周四部分債券仍續跌，2031年到期、票面利率9%的債券，盤中跌至每一美元面額82.75美分，殖利率升至14.5%；另一些債券則回升，顯示市場走勢分歧。

富蘭克林坦伯頓固定收益基金經理人佐克斯（Bill Zox）說：「債券投資人擔心CoreWeave靠股權籌資的成本，股票投資人則擔心債務成本。」

CoreWeave已成為檢驗新興AI算力業者能否持續經營的重要案例。市場擔心，AI基礎設施擴建速度，已超過企業從投資取得報酬的能力。

華爾街預估，CoreWeave今年營收將達129億美元，明年再增逾一倍。但該公司債務已超過400億美元，許多須在未來五年內償還。償債負擔正消耗現金，自由現金流愈來愈差，今年虧損預估將擴大至逾25億美元。