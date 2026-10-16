快訊

高雄市長選戰白熱化！藍綠決戰6大票倉 近140萬選民成關鍵

不開除也不讓做研究 1.2坪辦公室揭開日本高教權力黑洞

MLB／大谷醒了！絕境敲三分砲 時隔58天再開轟霸氣丟棒發洩

聽新聞
0:00 / 0:00

黃仁勳力挺 CoreWeave逆轉漲5.9% 市場仍估五年違約機率逾六成

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
黃仁勳在斯德哥爾摩一場活動上接受彭博訪問時說：「CoreWeave的實力每天都在增強。」法新社
黃仁勳在斯德哥爾摩一場活動上接受彭博訪問時說：「CoreWeave的實力每天都在增強。」法新社

輝達執行長黃仁勳周四力挺CoreWeave，他說這家AI雲端業者實力增強、資金成本下降，帶動股價由跌轉漲，收盤反彈5.9%。但信用違約交換價格仍反映，市場估計該公司五年內違約機率逾六成，債務疑慮尚未消除。

黃仁勳在斯德哥爾摩一場活動上接受彭博訪問時說：「CoreWeave的實力每天都在增強。」「我很樂觀。他們的資金成本實際上正在下降。」他也說，輝達不必為CoreWeave提供財務支援。

這番談話帶動CoreWeave扭轉早盤跌勢，周四收盤上漲5.9%，收每股69.69美元。該股前一天才重挫15.5%，創2月以來最大跌幅。

CoreWeave是輝達的重要客戶，輝達也是CoreWeave第二大股東，持股約一成。CoreWeave等業者在供應商協助下大舉舉債，擴建AI基礎設施，也引發市場質疑，這種循環融資是否製造了虛假需求。

黃仁勳力挺，債市仍不放心

CoreWeave多年來確實曾取得更優惠的借款利率，但本周債券價格已跌至通常被視為顯示財務困境的水準。

ICE Data Services資料顯示，為CoreWeave債務投保五年違約保障的成本，周四盤中一度上升74.5個基點，達1,194.5個基點，創歷史新高。信用違約交換（CDS）價格反映，市場估計該公司未來五年違約機率超過60%。

投資人四個月前以面額買進、2032年到期的債券，周三報價約為每一美元面額78美分，連馬斯克都在社群平台驚呼「糟糕」。

周四部分債券仍續跌，2031年到期、票面利率9%的債券，盤中跌至每一美元面額82.75美分，殖利率升至14.5%；另一些債券則回升，顯示市場走勢分歧。

富蘭克林坦伯頓固定收益基金經理人佐克斯（Bill Zox）說：「債券投資人擔心CoreWeave靠股權籌資的成本，股票投資人則擔心債務成本。」

CoreWeave已成為檢驗新興AI算力業者能否持續經營的重要案例。市場擔心，AI基礎設施擴建速度，已超過企業從投資取得報酬的能力。

華爾街預估，CoreWeave今年營收將達129億美元，明年再增逾一倍。但該公司債務已超過400億美元，許多須在未來五年內償還。償債負擔正消耗現金，自由現金流愈來愈差，今年虧損預估將擴大至逾25億美元。

黃仁勳 機率 市場

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

「無限資金」夢撞上舉債現實！CoreWeave股債雙殺 股價崩跌15.5%

美股收盤／道瓊大漲556點 費半卻連七黑 黃仁勳力挺讓CoreWeave逆轉

AI基建借貸疑慮大增 輝達概念股CoreWeave股債雙殺

SK海力士已自高峰回落57% 投資人大舉撤離AI行情中最熱股票

相關新聞

黃仁勳力挺帶動日韓股反彈 台積財報好為何難止跌？毛利率成焦點

日韓股市周五反彈，MSCI亞太指數上漲0.6%，三星電子及SK海力士走高。輝達執行長黃仁勳力挺CoreWeave，緩和市場對AI業者財務狀況的疑慮，帶動逢低買盤進場。不過，台積電財報及展望雖優於預期，ADR周四仍跌1.8%，台股外資賣壓和偏高的融資餘額，也讓反彈力道受到考驗。

黃仁勳力挺 CoreWeave逆轉漲5.9% 市場仍估五年違約機率逾六成

輝達執行長黃仁勳周四力挺CoreWeave，他說這家AI雲端業者實力增強、資金成本下降，帶動股價由跌轉漲，收盤反彈5.9%。但信用違約交換價格仍反映，市場估計該公司五年內違約機率逾六成，債務疑慮尚未消除。

科技股賣壓湧現 誰值得逢低買？專家點名布局標的與進場時機

科技股近一周遭遇賣壓，投資人重新評估主要人工智慧（AI）企業的成長前景，也憂心聯準會下一步動向，會衝擊仰賴外部融資的業者。不過，MarketWatch報導指出，此時急於退出科技股可能代價高昂，因股價回檔也帶來逢低布局機會，關鍵在於慎選標的。

台股今年大漲62% 基金經理人反掀離職潮：替人操盤不如自己賺

台股今年大漲62%，漲幅居全球主要股市之冠，卻讓部分基金經理人和分析師決定離職。彭博報導，個人交易限制讓他們難以分享選股成果，轉往交易較自由、分紅更優厚的民間投資公司。

從隱私交鋒到AI合作 蘋果與Meta聯手 讓大型模型進駐Mac Studio桌電

蘋果（Apple）與Meta多年來關係緊張，如今在人工智慧（AI）浪潮下罕見聯手。雙方周四宣布合作，開發者可串聯二至四台高階Mac Studio桌電，在本機執行Meta最新開放權重模型Muse Spark Open，用來寫程式、分析影片並執行其他AI代理任務。

蘋果晶片布局曝光：傳不做高階M6了！ Mac升級時程一次看

蘋果（Apple）傳將跳過M6 Pro、M6 Max與M6 Ultra晶片，集中資源開發支援人工智慧（AI）運算的M7系列。這也意味，即將推出的OLED版MacBook Pro仍將沿用M5系列晶片，高階機種要等到2027年底，才會升級至M7 Pro與M7 Max。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。