聽新聞
0:00 / 0:00
蘋果晶片布局曝光：傳不做高階M6了！ Mac升級時程一次看
蘋果（Apple）傳將跳過M6 Pro、M6 Max與M6 Ultra晶片，集中資源開發支援人工智慧（AI）運算的M7系列。這也意味，即將推出的OLED版MacBook Pro仍將沿用M5系列晶片，高階機種要等到2027年底，才會升級至M7 Pro與M7 Max。
MacRumors報導，以掌握蘋果產品動態知名的彭博記者葛曼（Mark Gurman）周四在Podcast節目中重申，蘋果的M6晶片系列「差不多到此為止」。
蘋果已在Mac mini搭載M6，也計劃推出配備M6的iMac與入門款14吋MacBook Pro，但沒有打算製造效能更高的M6 Pro、M6 Max或M6 Ultra。
高階Mac的晶片因此將從M5系列直接跳到M7系列。即將推出的OLED版MacBook Pro，仍將使用今年3月問世的M5 Pro與M5 Max，與目前機種相同，換上新螢幕時並不會同步升級晶片。
依葛曼的說法，搭載M7晶片的新版入門款MacBook Pro將於2027年推出，高階觸控螢幕版MacBook Pro則要到2027年底，才會搭載M7 Pro與M7 Max。
至於效能更高的M7 Ultra，預計要到2028年上半年才問世。因此，Mac Studio在2027年推出新機的可能性不高。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。