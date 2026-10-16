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今晨國際頭條一次看／AI債券承壓 伊朗重擊波灣能源

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
借貸成本走高開始衝擊AI基建最依賴舉債的一角。輝達支持的CoreWeave背負至少350億美元債務，信用評等屬高度投機級，股價本周一度重挫28%，黃仁勳力挺後周四反彈6%。路透
借貸成本走高開始衝擊AI基建最依賴舉債的一角。輝達支持的CoreWeave背負至少350億美元債務，信用評等屬高度投機級，股價本周一度重挫28%，黃仁勳力挺後周四反彈6%。路透

「今晨國際頭條」同步檢視華爾街日報、華盛頓郵報、金融時報、衛報、路透與美聯社首頁，挑出各家頭條新聞、重點摘要與「為何重要」。用最短閱讀時間，快速掌握國際主流媒體此刻最重視的議題。

華爾街日報

高利率打擊AI高槓桿交易 CoreWeave債股承壓

The Riskiest Corner of the AI Trade Is Crashing Into Higher Rates

摘要

借貸成本走高開始衝擊AI基建最依賴舉債的一角。輝達支持的CoreWeave背負至少350億美元債務，信用評等屬高度投機級；部分無擔保債券跌破每美元80美分，股價本周一度重挫28%，黃仁勳力挺後周四反彈6%。

為何重要

AI融資風險已從估值蔓延到債市，高槓桿業者與現金充裕的科技巨頭，正因利率環境出現明顯分化。

華盛頓郵報

川普白宮舞廳3.33億美元捐款曝光 7700萬來源匿名

Secret documents reveal donors behind $330 million for Trump’s ballroom

摘要

華郵取得白宮舞廳募款內部表格，顯示截至上月底67筆逾1萬美元捐款合計3.33億美元，其中至少7700萬美元捐款人要求匿名。輝達、蘋果各承諾2500萬美元；多數資金來自與聯邦政府有利益關係者，但報導未證實捐款與有利政策存在關聯。

為何重要

私人捐款流入總統直接掌控的白宮帳戶，捐款者又多與政府有業務關係，透明度與利益衝突因此成為焦點。

金融時報

AI資料中心債券遭拋售 弱勢借款人面臨淘汰考驗

Investors dump data centre bonds as AI borrowers face ‘Darwin moment’

摘要

投資人正拋售AI資料中心相關債券，質疑AI收入能否支撐龐大融資。Meta、輝達、微軟等承租的多個美國專案債券跌破面額；CoreWeave債券更跌破每美元80美分，周四殖利率逼近15%。OpenAI延後IPO與Anthropic營收成長放緩，也加深市場疑慮。

為何重要

AI建設壓力正轉進信用市場，若高槓桿資料中心業者融資成本續升，擴建速度與資本投入都可能受到限制。

衛報

川普取消死刑直播 胡德堡槍手仍將槍決

Trump cancels plan to livestream execution after global condemnation

摘要

川普撤回直播2009年德州胡德堡13死槍擊案兇手哈山死刑的計畫，但仍將依期以行刑隊執行，受害者直系家屬可現場觀看。國防部長赫塞斯原本支持公開直播，方案遭美國跨黨派議員、聯合國人權官員與天主教領袖批評。

為何重要

這將是美軍逾60年來首次執行死刑；取消直播則避免美國首度以公開轉播方式執行處決。

路透

伊朗精準打擊波灣設施 美軍作戰規畫受牽制

Iran’s precision strikes picked apart Gulf infrastructure, blunting US war plans

摘要

路透調查追蹤到，自美以2月28日開戰以來，伊朗至少對波斯灣84處基礎設施發動135次飛彈與無人機攻擊，部分攻勢也由德黑蘭支持的武裝代理人執行。目標涵蓋油氣、機場與關鍵設備，並破壞沙烏地與卡達多處可繞過荷姆茲海峽的能源節點。

為何重要

沙烏地東西向管線一度牽動全球約4%原油供應，卡達LNG設施更涉及近20%全球液化天然氣流量，直接放大能源市場風險。

美聯社

俄勒岡州小學槍擊傳至少5死 多名兒童受害

5 people believed dead following shooting at Oregon elementary school, 2 officials tell AP

摘要

美聯社引述兩名知情執法人員指出，俄勒岡州本德市一所小學槍擊案至少5人據信死亡，數字仍屬初步且可能變動；警方已確認槍手死亡，但尚不清楚是否計入5人。警方另證實受害者中有多名兒童，校方正逐間教室疏散學生。

為何重要

至少5死若獲確認，將使這起小學槍擊迅速升為重大校園死傷事件；目前死亡數與槍手是否計入仍待釐清。

（本文與AI協作）

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