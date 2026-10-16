歐盟峰會聚焦對中貿易失衡 理事會主席籲確保歐企公平競爭

歐盟領袖峰會15日起在布魯塞爾登場，歐中貿易問題成重點。歐盟理事會主席柯斯塔直言，須確保歐洲企業能公平競爭；歐盟執委會主席范德賴恩則向各國領袖說明貿易談判成果，並尋求進一步的支持。

為期兩天的歐盟領袖峰會當地時間15日上午開幕，預計於16日中午結束。會議首日的議程包含能源價格議題、長期預算，以及歐盟面臨的貿易失衡問題，特別是對中貿易。

會議進行期間，歐盟理事會主席柯斯塔（AntonioCosta）同步在個人的社群平台X發文指出，將盤點影響全球經濟的失衡現象，以及對歐洲產業所造成的衝擊。

他強調，歐盟必須加強與國際夥伴展開能夠達成具體成果的對話，同時充實貿易工具箱，確保歐洲企業能夠在公平的條件下展開競爭。

雖然柯斯塔字裡行間並未提及「中國」二字，然而普遍認為，他呼籲歐盟應採取更強硬措施與中國談判。

目前歐盟對中國的貿易逆差，一年達到約3600億歐元；同時，中國對歐盟的大量出口也威脅到歐盟的工業。因此，歐盟迫切需要解決貿易失衡帶來的衝擊。

在經過數月的貿易談判後，歐盟與中國於9日達成了多項初步成果與共同諒解，其中包含調控中國對歐盟出口的油電混合汽車數量，削減幅度可能達目前的一半以上。

另據政治新聞網站Politico歐洲版，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在15日的午餐會中，向歐盟各國領袖說明9日與中國達成的貿易協議，同時尋求各國領袖的支持，繼續與中國貿易談判，並推動新的貿易防禦措施，以保護歐盟市場與製造業免受大量進口商品的衝擊。

根據公開資訊，歐盟與中國預計在明年1月前再度召開部長級會議，並於3月籌備舉行第3次貿易與投資諮商會議。